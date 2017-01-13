Следователи в пятницу допросят всех свидетелей по делу Пашинского

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Одновременный допрос участников будет проведен в пятницу, 13 января, по уголовному делу о конфликте между народным депутатом Сергеем Пашинским ("Народный фронт") и Вячеславом Химикусом, в результате которого последний получил огнестрельное ранение, сообщает адвокат Химикуса Марина Паринова.

"Завтра (13 января — Ред.) по нашему требованию будет проведен одновременный допрос участников событий, при которых Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса", — написала адвокат на своей странице в Facebook.

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Паринова добавила, что точное время начала допроса не известно и будет определено следователем в пятницу.

"Скорее всего, начнем ближе к обеду", — написала она, добавив, что в связи с невозможностью передвижения Химикуса допрос будет произведен прямо у него в палате в отделении травматологии.

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Ранее, в канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".