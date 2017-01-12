Теща и тесть Турчинова приобрели роскошный особняк под Киевом

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Теща и тесть секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова в 2016 году приобрели особняк в селе Белогородка под Киевом площадью 1 тысяча квадратных метров. Недвижимость зарегистрирована на фирму "Экостальком", конечным собственником которой является 73-летняя Тамара Белиба.

В расследовании агентства "Слідство.Інфо" говорится, что возле приобретенного особняка находится новый дом сына Турчинова Кирилла, который ему подарила мать Турчинова Валентина в начале 2016 года.

"73- и 76-летние теща и тесть Александра Турчинова в 2016-м сумели приобрести просто огромный особняк в более 1000 квадратов под Киевом. Вплотную к нему — "домик-подарок" с большим куском леса сына Турчинова — Кирилла. Еще фирма тещи в 2016-м купила огромную недвижимость на Борщаговке. И "дополнила" ресторан, который тесть Турчинова открыл вместе с Игорем Тынным на Печерске сразу после Революции Достоинства, еще тремя помещениями почти в три сотни квадратов там же", — сообщается на странице EuroMaydan в Facebook.

Громадське Телебачення/Youtube Дом, приобретенный тещей Александра Турчинова под Киевом

Секретарь СНБО назвал тещу "уникальной женщиной" с "неуемным характером".

"Она очень гордится, что 20 лет работала на "Южмаше". Производили ракеты. Но когда настали другие времена, она со своим неуемным характером пошла работать в практическую экономику. Занималась торговлей металлом. Сама ходила на разборки с чеченцами, которые тогда заходили на рынок", – сообщил в интервью Турчинов.

Ранее журналисты выяснили, что министр внутренних дел Арсен Аваков поселился на закрытой территории комплекса МВД в Киеве "Фортеця", которую по его указанию оградили большим забором и охраняют, как секретный объект.