Под Киевом собаки насмерть загрызли мужчину - полиция

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В селе Кучаков Бориспольского района четверо собак насмерть загрызли человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В субботу утром в селе Кучаков Бориспольского района четверо собак повредили решетку вольера и бросились на прохожего на улице. Мужчина умер от полученных травм.

На место прибыла следственно-оперативная группа, кинологи полиции, ветеринары.

Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщила волонтер Светлана Шеповалова на странице в Facebook, погибший — участник АТО Владимир Томилин.

"Владимир (участник АТО), возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери. По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли. У Владимира осталось двое маленьких детей, жена-инвалид и старенькая мать. Только, что стало известно, что председатель сельского совета Кучаков отказался помогать в вывозе тела погибшего Владимира — бо нема грошей. Владимир был прописан в Дарницком районе Киева", — написала волонтер.

Ранее сообщалось, что сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань в КНР подвергся нападению бамбукового медведя: животное сломало ему обе руки и нанесло еще ряд тяжелых травм.