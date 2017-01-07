В центре Киева в субботу пройдет рождественское шествие

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева в субботу, 7 января, состоится Праздничное шествие в связи с празднованием Рождества Христова, сообщает пресс-служба Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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Мероприятие начнется в 12:00 часов.

Праздничное шествие пройдет по маршруту: Софийская площадь, Национальная Опера Украины, Крещатик, Майдан Независимости, Михайловская площадь, Владимирский проезд, Софийская площадь и будет сопровождаться шумными колядками.

Сообщается, что участие в Праздничном шествии примет 10 фолк-коллективов и более тысячи человек. После Праздничного шествия планируется концерт.

Напомним, в субботу христиане восточного обряда празднуют Рождество.