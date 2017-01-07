Въезды в Киев будут перекрываться на несколько часов - Грамотная

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий 7 января въезд в Киев для крупногабаритного транспорта могут ограничить. Окончательное решение столичная власть примет утром в субботу, отмечается на сайте Киевгоргосадминистрации.

Киевлян также просят не пользоваться собственным автотранспортом, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Решение горсовета прокомментировала в эфире радиостанции "Голос Столицы" советник заместителя председателя Киевгоргосадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

"На 7 января нам прогнозируют достаточно сильные порывы ветра, это 15-20 метров в секунду, снегопады, метели, поэтому мы будем вынуждены для оперативной уборки города перекрыть въезды. Это на несколько часов, чтобы фуры, крупногабаритный транспорт не мешал достаточно габаритной уборочной технике", — сообщила Грамотная.

Гидрометцентр сообщал, что с пятницы в Украину придет резкое похолодание — 6-7 января ожидается резкое снижение температуры в Киеве ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем ​​до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем ​​до 6-13° мороза.