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Во Владимирском соборе Киева проходит предрождественская служба

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Привет, год 2017! (59)

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В храме проводится праздничная служба, которую проводят исключительно на большие праздники, такие как Рождество и Воскресение Христа. По случаю праздника богослужение возглавил патриарх Филарет.
Богослужение во Владимирском соборе в Киеве
Украинское фото

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве во Владимирском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата началось утреннее предрождественское богослужение, сообщает корреспондент канала "112 Украина".

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Отмечается, что в собор на службу уже пришли около 50 верующих. В храме проводится праздничная служба, которую проводят исключительно на большие праздники, такие как Рождество и Воскресение Христа. По случаю праздника богослужение возглавил патриарх Филарет. 

Вечерняя служба во Владимирском соборе сегодня начнется в 17:00. 

Напомним, в пятницу, 6 января, православная церковь отмечает Рождественский сочельник. 6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

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