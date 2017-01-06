Во Владимирском соборе Киева проходит предрождественская служба

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве во Владимирском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата началось утреннее предрождественское богослужение, сообщает корреспондент канала "112 Украина".

Отмечается, что в собор на службу уже пришли около 50 верующих. В храме проводится праздничная служба, которую проводят исключительно на большие праздники, такие как Рождество и Воскресение Христа. По случаю праздника богослужение возглавил патриарх Филарет.

Вечерняя служба во Владимирском соборе сегодня начнется в 17:00.

Напомним, в пятницу, 6 января, православная церковь отмечает Рождественский сочельник. 6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.