В Киеве более 70 домов остаются без отопления и горячей воды

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве из-за повреждений и плановых ремонтов теплосетей без отопления и горячего водоснабжения остается 74 дома, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

За прошедшие сутки удалось ликвидировать 42 повреждения, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжене 154 потребителей. В течение дня планируется подключение еще 74 потребителей.

"Оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги", — сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество аварийных работ (17) проводится в Печерском и Соломенском районах. В Святошинском и Шевченковском районах работы ведутся на 12 объектах.

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Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца экс-председателя правления ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг", задержанного в рамках расследования незаконного отчуждения пакета акций компании "Киевэнерго".