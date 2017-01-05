КГГА предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в четверг

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация (КГГА) предупреждает киевлян и гостей столицы о мокром снеге и гололедице в четверг, 5 января.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра 5 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с", – говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Температура ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – 0-2 градусов тепла.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам осторожно, переходить дорогу только в установленных для этого местах", – отметили в пресс-службе.

Также в КГГА напомнили, что 6-7 января в столице ожидается резкое снижение температуры: ночью и днем до 11-16 градусов мороза (ночью 7 января до —14-19°, местами 22° мороза). 7 января ожидается снег, местами порывы ветра 15-18 м/с, метели. На дорогах гололедица.