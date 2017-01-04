С шестого января в столице заработают пункты обогрева – Ткачук

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Украину уже идут крещенские морозы. Пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что начиная с 6 января ожидается резкое снижение температуры воздуха, местами сильные снегопады и метели.

Как киевская городская власть готовится к морозам, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

"Вчера было принято решение КГГА о введении в действие пунктов обогрева с шестого числа. Подготовлен проект решения комиссией безопасности и чрезвычайных ситуаций и сегодня он будет подписан, и с шестого января будут введены в работу 30 пунктов обогрева. В каждом районе будет открыто по три пункта обогрева. Основными точками опоры или данными пунктами обогрева являются социальные заведения, больницы, районные территориальные подразделения департаментов соцполитики, руководящие компании по содержанию ЖКХ, то есть, старые ЖЭКИ, в которых есть свободные помещения", — отметил Ткачук.