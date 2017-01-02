В Киеве "Славута" вылетела на остановку и врезалась в столб, есть жертвы

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Авто "Славута" накануне на полном ходу вылетело на остановку общественного транспорта на Индустриальном мосту в Киеве и врезалось в столб.

"Женщина-пассажир 1988 г.р от сильнейшего удара выбросило из машины. От полученных травм она скончалась на месте. С женщины от силы удара слетели высокие сапоги", — сообщает dtp.kiev.ua.

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Сообщается также, что водителя госпитализировала "скорая" с тяжелыми травмами и в критическом состоянии в больницу №17.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на бульваре Дружбы народов в столице.