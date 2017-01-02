Киев
RSS

В Киеве "Славута" вылетела на остановку и врезалась в столб, есть жертвы

(обновлено: )10
По данным СМИ, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта, после чего въехал в столб. В результате ДТП скончалась женщина 1988 года рождения.
В Киеве женщина на Славуте врезалась в остановку
Скриншот с видео

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Авто "Славута" накануне на полном ходу вылетело на остановку общественного транспорта на Индустриальном мосту в Киеве и врезалось в столб.

"Женщина-пассажир 1988 г.р от сильнейшего удара выбросило из машины. От полученных травм она скончалась на месте. С женщины от силы удара слетели высокие сапоги", — сообщает dtp.kiev.ua.

Смотрите также: На месте смертельной аварии в Киеве на бульваре Дружбы Народов (18+)

Сообщается также, что водителя госпитализировала "скорая" с тяжелыми травмами и в критическом состоянии в больницу №17.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на бульваре Дружбы народов в столице.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Днепр посленовогодний: факельное шествие в честь Бандеры и петарда в окно горсовета
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Донбасс: блокада и пиар