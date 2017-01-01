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В Киеве задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

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Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, тридцатипятилетний россиянин задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев".
Аэропорт Борисполь
Министерство инфраструктуры Украины

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина РФ, который разыскивается Интерполом за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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По информации пограничников, 35-летний россиянин задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев".

"Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", — говорится в сообщении ведомства.

В Погранслужбе отмечают, что задержанный передан полиции.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в аэропорту Киева гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за незаконный оборот наркотиков.

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