В Киеве задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина РФ, который разыскивается Интерполом за причастность к террористической деятельности. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По информации пограничников, 35-летний россиянин задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев".

"Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", — говорится в сообщении ведомства.

В Погранслужбе отмечают, что задержанный передан полиции.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в аэропорту Киева гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за незаконный оборот наркотиков.