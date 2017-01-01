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ГСЧС предупредила о сильном тумане в Киеве

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По данным ГСЧС, "на территории Киевской области в первой половине дня 1 января ожидается туман". Отмечается, что видимость на дорогах будет 200-500 м.
Густой туман в Киеве
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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. На территории Киевской области в первой половине дня ожидается туман, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории Киевской области в первой половине дня 1 января ожидается туман", — сказано в сообщении. Ожидается, что видимость на дорогах будет 200-500 м.

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Напомним, 18 декабря гололед и сильный туман привели в Чехии к многочисленным авариям на дорогах в разных частях страны, два человека погибли, более десяти человек получили ранения разной тяжести, полиция просит население временно оставаться дома.

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