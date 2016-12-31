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В Киеве прошел забег Санта Клаусов

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Согласно информации, одновременно с Киевом забеги прошли во Львове и Тернополе. Регистрация на участие была бесплатной. В этом году большинство Сант были спортсменами.
Забег Санта Клаусов в Киеве
УНН

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В столице на Трухановом острове прошел забег Санта Клаусов. Единственным условием для участников была физическая способность преодолеть расстояние в 5 км и костюм Санта Клауса.

Кличко поздравил киевлян в образе Санта-Клауса
Виталий Кличко, facebook
Кличко поздравил киевлян в образе Санта-Клауса

Одновременно с Киевом забеги стартовали во Львове и Тернополе. Регистрация на участие была бесплатной. Как сообщают организаторы, в этом году большинство Сант были спортсменами.

"Это у нас впервые происходит именно забег Санта Клаусов, мы с июля организуем забеги каждую субботу и решили не отменять, а приурочить к празднику. Победа это, конечно, важно, но у нас больше поощряется постоянное участие", — сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с новогодними праздниками в образе Санта-Клауса. Кличко признался, что чудеса под силу творить самим людям.

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