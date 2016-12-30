Киев
RSS

Виталий Кличко ушел в отпуск

(обновлено: )3
Исполнение обязанностей председателя Киевской горгосадминистрации в период с 30 декабря по 7 января возложено на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
Виталий Кличко. Архивное фото
Виталий Кличко/Facebook

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Киевский мэр Виталий Кличко ушел на 7 дней в отпуск с 30 декабря, сообщается в распоряжениях №1269 и №1270 от 29 декабря, опубликованных на сайте киевской власти.

Кличко и Гройсман выступили на открытии детского садика в Киеве
Канал "112 Украина" в Youtube
Кличко и Гройсман открыли детсад в Киеве

"По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный отпуск продолжительностью 5 календарных дней с 30 декабря 2016 г. по 4 января 2017 г.", — говорится в первом документе.

В другом речь идет о еще одном отпуске продолжительностью 2 дня с 5 января.

В соответствии с еще одним распоряжением мэра, исполнение обязанностей председателя Киевской горгосадминистрации в период с 30 декабря по 7 января возложено на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Гапомним, 29 декабря премьер-министр Владимир Гройсман и Киевский городской глава Виталий Кличко посетили Рождественский городок на Софиевской площади.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Спецоперация по задержанию подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Одессе
Разгул криминала. Резня в Одесской области
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар