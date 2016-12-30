Виталий Кличко ушел в отпуск

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Киевский мэр Виталий Кличко ушел на 7 дней в отпуск с 30 декабря, сообщается в распоряжениях №1269 и №1270 от 29 декабря, опубликованных на сайте киевской власти.

"По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный отпуск продолжительностью 5 календарных дней с 30 декабря 2016 г. по 4 января 2017 г.", — говорится в первом документе.

В другом речь идет о еще одном отпуске продолжительностью 2 дня с 5 января.

В соответствии с еще одним распоряжением мэра, исполнение обязанностей председателя Киевской горгосадминистрации в период с 30 декабря по 7 января возложено на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Гапомним, 29 декабря премьер-министр Владимир Гройсман и Киевский городской глава Виталий Кличко посетили Рождественский городок на Софиевской площади.