Медики Киева переходят на усиленный режим работы

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Медики столицы переходят на усиленный режим работы в период новогодних празднико, сообщил замглавы Киевской администрации Николай Поворозник.

Ранее на усиленный режим службы перешла полиция совместно с Национальной гвардией.

"Мы на праздники все переходим на усиленный режим, так как будут работать все травмпункты и больницы. Будут работать около 200 экипажей скорой помощи днем и более 100 экипажей ночью. Я уверен, что мы справимся с тем, чтобы вовремя оказывать помощь. Это будет длиться до 19 января", — цитирует Поворозник "112 Украина".

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что подразделения Национальной полиции Украины, Нацгвардии, Госслужбы по ЧС и Погранслужбы с 30 декабря перейдут на усиленный режим несения службы в связи с новогодним и рождественскими праздниками. В частности, в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тысяч спасателей.

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