Киевская полиция перешла на усиленный режим работы

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Полиция совместно с Национальной гвардией начала работать в усиленном режиме в Киеве, сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в столице Руслан Кузьменко.

"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тысячи личного состава. Из них 200 – военнослужащие Нацгвардии. Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", — заявил он в эфире "112 Украина".

По словам Кузьменко, в течение 28 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали около 40 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.

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Ранее пресс-служба МВД сообщала, что подразделения Национальной полиции Украины, Нацгвардии, Госслужбы по ЧС и Погранслужбы с 30 декабря перейдут на усиленный режим несения службы в связи с новогодним и рождественскими праздниками. В частности, в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить 7 тысяч спасателей.