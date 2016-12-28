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Суд Киева 31 января проведет подготовительное заседание по делу Царева

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По предварительной информации, в производстве райсуда Киева находится уголовное дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Олег Царев
RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева 31 января проведет подготовительное заседание по делу в отношении бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Олега Царева, передает в среду информагентство УНИАН со ссылкой на заявление суда.

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По данным агентства, в производстве райсуда Киева находится уголовное дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 31.01.2017 года в 09.00 в помещении Шевченковского районного суда", — говорится в сообщении.

Согласно объявлению, в случае неявки обвиняемого в суд, уголовное производство будет осуществляться в его отсутствие в порядке специального судебного производства.

Ранее Царев пригласил внефракционного народного депутата Надежду Савченко в Крым.

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