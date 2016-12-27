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Законного способа контролировать регистрацию жителей Киева нет - Штокалов

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В эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат Егор Штокалов заявил, что законодательной нормы, которая регулирует механизм проверки регистрации киевлян по месту жительства, на сегодняшний день не существует.
Адвокат Егор Штокалов
Егор Штокалов, facebook

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киевская мэрия решила с весны 2017 начать рейды по выявлению жителей квартир и домов без регистрации. Об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев. По его словам представители мэрии вместе с полицией будут проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько незарегистрированных.

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Законность таких рейдов прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат Егор Штокалов.

"Я сомневаюсь, что это будет эффективный способ контроля. Потому что законного способа контролировать это на сегодняшний день нет. Вплоть до того, что элементарно можно отказаться открыть дверь. То есть просто отказаться предоставить документы либо по отсутствию желания, либо отсутствию действительно этих документов. То есть, законодательной нормы, которая регулирует механизм такой проверки, на сегодняшний день не существует. Соответственно, имплементировать это будет очень тяжело", — отметил адвокат. 

Ранее сообщалось, что платежные поручения за потребленное в ноябре тепло для киевлян, проживающих в домах без счетчиков, будут рассчитаны по новой методике на основе фактических показаний потребленной тепловой энергии в домах, в которых приборы учета установлены, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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