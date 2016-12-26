Слухи о готовящемся пожаре на рынке в Киеве "гуляли" давно - торговцы

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Информация о готовящемся пожаре на рынке у станции метро "Лесная" в Киеве появилась за несколько дней до инцидента, сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на данные торговцев рынка.

Как сообщалось ранее, пожар на рынке у станции метро "Лесная" произошел накануне, в результате инцидента погибла женщина.

"Вчера на месте события многие говорили, что пожар возник в результате поджога. <…> Также торговцы обсуждают, что слухи о готовящемся пожаре уже гуляли несколько дней", — пишет издание.

СМИ также приводят свидетельства очевидцев пожара.

"Это напоминало настоящий ад. Все вспыхнуло за секунды, заволокло дымом, люди кричали и бегали туда-сюда. Торговцы пытались спасти свой товар", сказала свидетель пожара Марина Гончар.

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