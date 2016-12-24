Снос рынка в Киеве: разграбить имущество позволила полиция - Коробка

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве сносили строительный рынок на улице Ревуцкого. Активисты с депутатами ВР задержали группу лиц, которые могут быть причастны к инциденту. По словам одного из активистов, "титушки" прятались в помещении автомойки, находящейся на рынке. Там же были найдены копии паспортов.

Чем закончились переговоры предпринимателей с властями, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала председатель Свободного профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробка.

"Мы рассчитываем, что будет открыто уголовное производство по статье "грабеж", поскольку предприниматели понесли миллионные убытки, потеряли рабочие места. А полиция бездействовала, она не предотвратила преступление. Предприниматели просили допустить их к рабочим местам — их не допускали. А в это время давали преступникам, неизвестным в масках, грабить их имущество, вывозить их имущество, грузить на трактор. Нам не показали ни одного документа. Никто не предупреждал, что такое будет происходит, а это был просто грабеж", — заявила Коробка.

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Напомним, в столичной госадминистрации заявили, что причина столкновений на Ревуцкого — в конфликте между арендодателем земли и предпринимателями.