Кушниренко: у венгров свои интересы в Украине

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Он подчеркнул, что эта позиция — консолидированная для венгерского парламентского политикума и всего общества Венгрии. Также Шемьен сообщил, что вскоре присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом. Подавляющее большинство из них получили гражданство в странах Карпатского бассейна.

Как дальше будут развиваться отношения Украины с Венгрией, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал политолог-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ця заява про право угорців на автономію направлена виключно на Україну?

— Давайте скажемо ні україноцентризму і намаганню абсолютно все звести до України. Насправді ситуація така, що це торкається ситуація всіх країн: і Хорватії, і Сербії, і Румунії, і Молдови навіть, і Словаччини. Це торкається давньої політики захисту угорської меншини в цих країнах. Тому що величезна кількість угорців після Другої світової війни залишилася в таких країнах як Словаччина, Румунія, Україна. Ми знаємо, що ця територія приєдналася до УССР в 1945 році. Звичайно, це — давня політика захисту, підтримки та фінансування. Угорщина поруч з цим заявляє, що вона не претендує на територіальну цілісність цих країн, але з іншого боку, вона вимагає певних прав функціонування угорської меншини. От яка позиція Угорщини в даному випадку.

І не можна вважати, що зараз якийсь новий виток більш серйозний це питання піднімає?

— Я думаю, що ні. Угорці наполягали на тому, що останні роки фінансують функціонування декількох районів українських. Це Виноградівський район, Берегове, Берегівський район, де вони допомагають вчителям, допомагають дуже в багатьох напрямках. Тобто є певна практика, і будь-які рішення з таких питань, позиція угорців, я підкреслюю, це їх позиція, що повинні все ж таки виходити з консультацій і з розуміння прав угорців за кордоном. Тому що є певна політика Угорщини, і ця країна функціонує в такому режимі. І нічого іншого в найближчий час, навіть в середній перспективі не буде.

Не варто зараз очікувати на якусь важку реакцію з боку українського політикуму чи з боку українського МЗС на ці заяви?

— До речі, проблема з румунами — дуже серйозна. Ви знаєте, що угорці неоднорідно розташовані на території Румунії. І в певних регіонах Румунії у них навіть автономний регіон був, який колись був відмінений в 60-х роках, коли прийшов до влади Чаушеску. Вони складають 84% і розпорошені по кордону з Румунією. А якщо говорити про регіон Трансільванії взагалі, там вони складають приблизно 20%. Якщо говорити про Словаччину, вони вздовж кордону живуть. З Україною також така ситуація. Така ж ситуація і в Словенії. Тобто є певна програма підтримки угорців, захист, специфіка культури — дуже багато чинників етнополітичних, етнокультурних, які треба розуміти для того, щоб аналізувати політику угорців по відношенню до своїх, як вони називають, співвітчизників за кордоном.

Таким чином, це — реалії міжнародних відносин, реалії регіональні, які завжди, якщо країна хоче бути цивілізованою, цивілізованим учасником певного регіонального співпартнерства чи, наприклад, взагалі, якщо говорити, виходячи з міжнародних відносин в цілому, принаймні, Україна, як і Румунія, як і Словаччина, повинні ці речі обговорювати. І мені здається, що такої паніки, яка зараз спостерігається з цього приводу, так, це позиція Угорщини, є такий захист, так, вони достатньо ефективно це роблять: і фінансують, і виші працюють, там достатньо багато було і вишів в Закарпатті, не тільки шкіл і ще певних навчальних закладів. І в Румунії — така ж ситуація. До речі, не забувайте, що і Румунія, як і Угорщина, Словаччина і Словенія, входить до ЄС, і все рівно угорці наполягають на вирішенні цієї проблеми в рамках ЄС. Тобто це політика Угорщини, яку треба досліджувати, розуміти нюанси, акценти. Не забувайте, що зараз новий виток політичного становлення в Угорщині.

Тобто ці зовнішні питання для Угорщини можуть бути просто елементами політичного впливу, щоб було що електорату казати?

— Звичайно. І не забувайте, що Угорщина і Україна знаходяться в різних економічних позиціях. І якщо Україна розглядається Угорщиною як не дуже економічно стабільна, економічно зараз захищена з точки зору населення країна. Вони в рамках цієї програми допомагають і цей момент — також важливий… Не забувайте, в середині Угорщини також є певні тенденції, можна сказати умовно, реваншистські. Наприклад, та ж сама Угорщина, кожен раз, вступаючи у війну зі своїми союзниками, зокрема, з Румунією в тому числі, виходила як з Першої світової війни з втратою територій, так і з Другої. І серед націоналістичних кіл це також роздмухується, про це постійно говорять, що все ж таки потрібна якась справедливість.

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Стоит отметить, что достигнутая договоренность между Венгрией и Украиной по закону об образовании не решит политический кризис, возникший между странами. Такое мнение в эфире "ГС" высказал эксперт Валерий Гончарук. Он уверен, что между Украиной и Венгрией будут возникать конфликты и дальше.