Спасибо инфляции. Украинские монеты можно просто выбросить

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк предлагает прекратить выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. При этом из обращения изымать их не планируется. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

В НБУ говорят, что стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость. Более того, предлагается разрешить округлять в чеке сумму покупки, при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца. Впрочем, такая возможность не касается безналичных расчетов.

Как на экономику повлияет такой шаг НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає таке рішення?

— Це означає, що інфляція в Україні вже настільки висока, що НБУ може ухвалити рішення про вилучення з обігу де-факто копійок, тому що вони не потрібні, оскільки на них нічого не можна купити. Відповідно, навіть, думаю, більше можна зекономити, ніж 91 мільйон гривень, бо немає сенсу їх штампувати.

Чи справді доцільно припиняти виробництво 25 копійок?

— У нас наступний крок — це вилучення і 25, і 50. Єдине, що незрозуміло, що в такому разі НБУ не йде до карбування монет номіналом дві, п'ять гривень. Це було б абсолютно логічно.

Чи часто вони друкуються?

— За потреби. Якщо подивитись на монети, ви побачите, що переважна більшість тих монет, якими ми користуємось, вона хвилями була накарбована. Це 1992 рік, це 2014 рік, це 2010 рік. Це найбільша кількість монет — 2014, 2010 рік, те, що можна побачити.

До чого це може в перспективі призвести?

— Саме по собі ні до чого. Не буде монет, будуть більш-менш рівні ціни у магазинах і не тільки.

Також рішення НБУ в ефірі "ГС" прокоментував голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

Андрей Кривонос, facebook Эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Як ви прокоментуєте ідею вилучити з обігу дрібні монети? Це на часі?

— Будь-яке вилучення монет призводить до того, що ціни округлюються до гривні, до двох, до п'яти. це принципово. Більшість магазинів саме так зробить, навіть якщо тільки почнемо говорити про вилучення монет, це відбудеться. З точки зору економії витрат центрального банку, комерційних банків і особливо торговців, то це, дійсно, та річ, до якої вже люди призвичаїлись. І третя частина, учасники — це люди, які накопили півлітрову банку дрібних монет, і далі не знають, що з ними робити. Тому що раніше ми почнемо говорити, що такі монети можуть вийти з обігу, тим швидше і спокійніше відреагує ринок на цю дію.

Такі дрібні монети почнуть обмінювати? Із них можна ще щось зробити?

— З монетами, які вже є в обігу, і які люди не встигнуть здати в банківські установи, можна зробити будь-що — і прикраси, і елементи дизайну вдома чи в ресторанах, чи в магазинах. Тому, куди їх використати, призвичаяться. Господарі зроблять з ними будь-що — підставки тощо. Але з точки зору економічного ефекту більш коректно їх здавати до банківських установ, обмінювати на паперові гроші для нормального обігу грошей.

З них можна виробити інші монети?

— У найліпшому варіанті зберігатись до найліпших часів, до можливої зміни. Переробляти на інші монети — це не є зовсім коректна дія, тому що питання якості монет, які будуть здаватись. Здача монет до банківських установ більше потрібна для розуміння, яка реальна сума грошової маси буде в обігу після того, як відбудеться вилучення монет з обігу.

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Напомним, ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Голоса Столицы заявил, что девальвация гривны последние полтора года — искусственная. Также он добавил, что украинцы несчастны из-за валютной политики правительства и НБУ.