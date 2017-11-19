Курить - кошельку вредить. Сколько будут стоить сигареты с акцизом

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Акциз на сигареты с 2017 года вырастет на треть. Это предусмотрено принятыми изменениями в Налоговый кодекс.

Повышать акциз предполагается постепенно до 2025 года. В 2018 году планируют, что специфическая ставка повысится на прогнозный уровень инфляции — 11,2%, и дополнительно на 16,7%, то есть с учетом предыдущей индексации в целом — на 29,7%.

В дальнейшем предполагается повышать акциз на 20%, пока он не увеличится с нынешних 20 евро за тысячу штук до 90 евро.

Ожидают, что в результате внедрения налоговых инициатив в 2018 году бюджет получит почти 12 миллионов гривен.

Результаты повышения акциза на сигареты в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач.

Игорь Товкач, facebook Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

На сколько подорожают табачные изделия? Тоже на треть?

— Нет. Не совсем. Там же не полностью заложен только один акциз, есть другие виды налогов, есть другие затраты. Поэтому рост будет несколько меньше. Но мне кажется, что курс правительства на то, чтобы подтянуть наши акцизы к европейским, не совсем правильный. Потому что сегодня где-то 20 евро акциз в Украине, в Европе — 90. При этом в Украине очень небольшой рынок теневой, в отличие от алкогольного, сигарет. И сигареты из Украины уходят в Европу. Их вывозят. По-разному: либо те, кто там живет в приграничных районах, вывозят, чтобы что-то продать, купить, либо кто-то партиями вывозит. И причем это много, там порядка шести миллиардов сигарет вывозится. Это сигареты, которые легально произведены в Украине, с которых уплачены, когда их покупали, уплачены все налоги. Более того, даже НДС не возвращают во время экспорта. Это некрасиво, может быть, звучит, что контрабанда идет из Украины, но, мне кажется, что лучше, чтобы она уходила из Украины, чем она пойдет в Украину из соседних стран бывшего СССР. Поэтому так мы получаем дополнительную прибыль и имеем маленький нелегальный рынок. А если таможенники в ЕС настолько тоже плохо работают, вы же знаете, что у нас граница с нашей стороны практически прозрачная, то это их проблемы.

Так вы думаете, что главной целью являются именно эти манипуляции с контрабандой? То есть при повышении мы получим больше расходов в бюджет, и уменьшим объемы контрабанды?

— Я боюсь, что мы получим просто больший свой теневой рынок и уменьшим объем тех сигарет, которые реализуются абсолютно легально. То есть, я еще раз повторюсь, сигареты продаются легально: вы покупаете в магазине легальные сигареты, платите полностью все за них, вместе с НДС. А потом, условно, сейчас можно вывезти 10 пачек сигарет абсолютно легально. Вы вывезли их, продали в Польше, купили лекарств себе дешевле, чем в Украине, завезли обратно. Если мы будем двигаться к акцизам европейским, понимая о том, что рядом та же Беларусь, Молдова, где тоже производятся сигареты, которые, как только мы станем выгодной страной, чтобы сюда импортировать сигареты из этих стран, они сюда хлынут потоком. И мы получим такой же рынок, какой имеем с теневым алкоголем, более 60%.

Если это неправильный путь, то что нужно сделать правительству и ВР?

— Я бы смотрел на соседей, и в данном случае у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС. Но оно не предполагает единовременного сразу же выравнивания ставок тем, которые рекомендованы. Но говорить о том, что наши товары должны продаваться в Украине по тем ценам, которые реализуются в странах ЕС, наверное, некорректно. Говорить о том, что это каким-то образом уменьшит количество тех, кто курит, тоже очень сложно. Настоящему курильщику отказаться от пагубной привычки очень сложно. Возможно, те, кто начинают, либо хотят начать, может быть, они откажутся от этой привычки. Может быть, в данном смысле об этом можно говорить.

Есть ли у нас какие-то определенные договоренности или обязательства перед ЕС, или ЕС каким-то образом коррелирует акциз и стоимость акциза на табачные изделия в Украине?

— У нас есть соглашение об ассоциации, и к нему должна была быть разработана дорожная карта, когда и в какие сроки, по какому из товаров мы подтянемся к тем акцизам, минимальным ставкам акцизным, которые рекомендованы в странах ЕС. По алкоголю, например, по пиву мы уже даже лучше, минимально рекомендованная, по крепкому — чуть ниже. А по сигаретам мы очень сильно отстаем. То есть 20 евро и 90 евро, представляете разницу? Это, наверное, будет очень сложно. По сути, мы тогда больше потеряем, чем выиграем.

То есть должна быть создана еще к соглашению дорожная карта. И там, пожалуйста, если мы скажем, что это нам необходимо 10 лет, то есть с одной стороны, мы должны понимать, как у нас будет развиваться экономика, как будут расти доходы населения. Если мы имеем эти два параметра, тогда мы можем говорить, что окей, через 10 лет у нас будет зарплата такая, как, скажем, в Польше, и через 10 лет мы сами выйдем на эту цифру. Поэтому вот это требование, его просто нет в соглашении об ассоциации.

Тогда на сколько в 2025 году вырастут цены на табачные изделия?

— Они тогда и должны выйти на уровень 5-6 евро за пачку сигарет. Но вы знаете, прогнозировать в нашей стране до 2025 года я бы не стал, если честно. Мы не знаем, что у нас будет в следующем году. Каждый из прогнозов даже на год, которые составляет и международный институции, и наши — Минфин, НБУ, они как прогноз погоды, по большому счету: дают каждый день и каждый день они неправильные.

Смотрите также: Что может подорожать в Украине до Нового года

К слову, эксперт Всеволод Степанюк считает, что крупные корпорации относят Украину к странам третьего мира, поэтому качество табачных изделий здесь не рассчитано на европейских потребителей.