Путь Украины в ЕС будет длиться годами — Одарченко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Резолюцию с рекомендациями к предстоящему саммиту в Брюсселе накануне приняли депутаты Европарламента. В частности, они предлагают расширить существующий формат "Восточного партнерства", а также создать специальный трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы.

Насколько реально воплотить такие планы евродепутатов, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Пропозиції, які на сьогоднішній день лунають з Європарламенту по розробці плану "Східне партнерство плюс", мають шанс втілитися в життя? Чи є повна підтримка на політичному рівні в ЄС цієї ідеї?

— Первинно ми обговорювали, образно, "план Маршалла" в аспекті нашої прямої європейської інтеграції. "Східне партнерство", в принципі, абсолютно чітко робить акцент на тому, що ЄС на цільові програми допомагає країнам, які знаходяться на шляху європейської інтеграції. Але ми маємо розуміти, що в програмі "Східного партнерства" є і такі країни, як Білорусь, які в найближчі роки, роки врядування Лукашенка, продовження цього врядування, ніяк не мають шансів стати членами ЄС. Молдова — країна, яка теж потонула в олігархічно-корупційній системі і дуже сильно впала в рейтингах всіх, і в Doing Business, і в рейтингах демократії, тощо. Тому в цілому "Східне партнерство", це — можливість, але я тут наголошую на тому, що це є цільові кошти, це є кошти, які можуть бути направлені, припустимо, на підтримку свободи слова. Вони обговорювалися, до речі, на саміті Парламентської асамблеї Східного партнерства в Україні, який проходив цього місяця. І там були якісь речі символічні…

Припустимо, коли приїжджали парламентарі обговорювати питання України, питання Білорусі, в нас під куполом парламенту народні депутати проявили дуже низький інтерес і мало пропонували саме коректні вектори, які проекти мають фінансуватися, і як має відбуватися далі поглиблення партнерства тощо. Мені здається, що європейці, якщо подивитися поза інформаційним полем, то народні депутати і члени Кабміну реально мало уваги приділяють роботі з цією структурою. Це було абсолютно чітко видно на заході в Україні, я на ньому була присутня, тому можу абсолютно чітко про це заявляти.

Те, що зараз пропонує ЄС, це намагання якимось чином перезавантажити політику по відношенню до України, до Білорусі та інших країн-учасниць "Східного партнерства", або, чітко розуміючи, що ЄС нічого не може запропонувати цим країнам в плані повноцінної інтеграції до ЄС, це намагання запропонувати хоч щось?

— Вступ до ЄС, я не кажу про Білорусь, для України це шлях 20-30 років. Просто технічно. Тобто якщо без меседжів спілкуватися, то це є довгий шлях і технічної інтеграції, і гармонізації законодавства, гармонізації цінностей, тощо. Зараз, виходячи з внутрішньої турбулентності в ЄС, і знову ж таки, критичних процесів, які відбуваються в Іспанії, Brexit, виборів не досить певних в німецькомовних країнах, особливо, в Австрії, спостерігати, що цей процес буде пришвидчуватися для України, аніж такий класичний в 20-30 років, про це говорити — завчасно. Тому програма "Східного партнерства" завжди існувала. І цього року чому вона взагалі резонансна? Тому що запрошують Олександра Лукашенка, і частина депутатів Європарламенту, які курують цю програму, взагалі бойкотують подібну позицію, тому що запрошувати диктатора, по суті, на обговорення питання України це — не досить правильно.

Кошти цільові, я наголошую, цільові кошти завжди існували, і вони можуть бути виділені, але вони абсолютно чітко підзвітні. Тобто їх не можна використати на якісь корупційні діяння. Тому вони не завжди цікаві українським цільовим людям, які їх розподіляють. А по-друге, часто такі кошти, прагматично, в аспекті здорового прагматизму, направляються на програми, які допомагають, в тому числі, європейському виробнику виходити, припустимо, на український ринок в аспекті зони вільної торгівлі, що, безумовно, вигідно і стороні ЄС. Також є освітні, ціннісні програми, які фінансуються уже більше десятка років в рамках "Східного партнерства" з ЄС. Тому це не є новела, ці програми існують, але я б не сподівалася, що вони стануть так званим "планом Маршалла" для України.

Читайте также: Плотников: ассоциация с ЕС – мечта о светлом будущем, которого не будет

Хіба Лукашенко не став більш рукоподаваним на Заході після того, як Мінськ став майданчиком для переговорів щодо України?

— Тут мова, якщо цитувати щодо диктатора в ЄС, саме про європарламентарів, зокрема, європарламентарів з Литви, Латвії, вони наголошують на тому, що саме Білорусь є драйвером меседжів про те, що країни "Східного партнерства" не мають робити однозначний вибір. Тобто це країни, які знаходяться з такою русофільською позицією. І Лукашенко про це відверто заявляє і перед самітом, і в спілкуванні з євродепутатами, які беруть участь в формуванні політики "Східного партнерства". Саме тому є обережне ставлення, що участь Білорусі буде початком до того, що країни "Східного партнерства" і залишаться на транзитному етапі. Тому що ми можемо бути самодостатньою країною і поза ЄС. Але точно не в процесі інтеграції в якісь інші союзи, як митні союзи, до яких тяжіє Білорусь, зрозуміло, і з економічних, і з політичних причин. І саме ці заяви, ці позиції є зараз дуже резонансними в ЄС, особливо, серед тих країн, що пройшли пострадянське минуле досить успішно, і зараз просто борються, аби цього змістовного відкату назад і економічного відкату назад не було.

Можна почути, що європейці втомилися від України, ще є конфлікти з Угорщиною та Польщею, є зауваження щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, питання корупції. Як це впливатиме на порядок денний саміту?

— Багато факторів є і внутрішньої аналітики, і взагалі жвавості співпраці з програмою, про які ми говорили уже зараз. Але знову ж таки сьогоднішня подія не є якоюсь феноменальною в історії в цілому ЄС. Попереду — вибори в РФ. Це — важливо. По-друге, можна вже аналізувати ефективність роботи зони вільної торгівлі. Зараз зона вільної торгівлі вигідна, в першу чергу, ЄС, тому що в три рази імпорт товарів більший, ніж експорт товарів з України. І то експорт — це є сировинні продукти. Тому в цілому "Східне партнерство" зараз виконує напряму свою функцію. А якихось таких різких політичних рішень ми в цьому році спостерігати не будемо. Бо зараз євроскептиків більшає, і аби отримати негативні рішення, їх має бути більше, а це мають бути проведені ще одні наступні вибори депутатів Європарламенту, аби цю динаміку спостерігати. А якщо мати більше таких миротворців європейських, людей, які можуть пояснити, чому аспект України важливий і чому гранти з України не будуть їхати до ЄС, які є програми розвитку, підприємництва, економічного розвитку України, їх знову ж таки — не надто багато. Тому що політики, в першу чергу, зайняті внутрішньою політикою.

Стоит отметить, что, по словам старшего аналитика Международного центра перспективный исследований Ирины Ивашко, внутри ЕС Украина обрела врагов, которые готовы идти до конца и блокировать любые ее европейские стремления. В эфире "ГС" она также заявила, что Но мы видим, что доверия к Украине — нет, поэтому говорить о "плане Маршалла" в ближайшей перспективе нет оснований.