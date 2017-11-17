Павло Зибров: мы все с определенного момента играем в "дурку"

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Недавно в Москве состоялась церемония вручения одной из самых престижных и самых главных музыкальных наград – "Золотой граммофон". Участие в мероприятии приняли не только исполнители из России, но и несколько украинских исполнителей. София Ротару, Ани Лорак, Loboda, Вера Брежнева и Таисия Повалий стали обладательницами премии.

Ани Лорак получила "граммофон" за "Сопрано", спетый вместе с российским рэпером Мотом, у Светланы Лободы награда за хит "Твои глаза", Софие Ротару вручили почетный "граммофон", а Таисия Повалий получила уже свой пятый "граммофон" за песню "Сердце – дом для любви", которая мало знакома украинским слушателям.

Еще раньше был обнародован список украинских исполнителей и групп, которые гастролируют в Российской Федерации. В него вошли исполнители Alekseev, Вера Брежнева, Надежда Грановская, Иван Дорн, Елка, Loboda, Ани Лорак, Луна, Макс Барских, Таисия Повалий, Анна Седокова, дуэт Потап и Настя, группы ВИА Гра, "Время и Стекло", "Грибы", Estradarada, "Пятница", SunSay, Quest Pistols. А Иван Дорн и группа "Грибы" стали номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России.

Такая активная гастрольная деятельной в Российской Федерации вызывает неоднозначную реакцию на родине украинских исполнителей.

Известный украинский исполнитель и композитор Павло Зибров в интервью РИА Новости Украина рассказал, почему украинские звезды первой величины предпочитают концертам на родине гастроли в России и как это отражается на качестве отечественной эстрады.

Почему украинские исполнители предпочитают гастролировать в России?

— Вы же понимаете, что гастрольная деятельность в Украине слабенькая, в связи материальным положением в стране. В Украине они больших денег не заработают. Да, можно, в принципе, безбедно жить на те гонорары, которые они получают в России и других странах мира, Европы, куда у них есть возможность ездить. Потому что вышка самая большая, извините, — РТРовская, ОРТеровская и РентТиВишная, и все это там, в Москве, хочешь ты этого или нет. Если ты там показываешься, то у тебя есть гастроли по всем странам СНГ, в Израиле, и в Америке и так далее. Вот и все.

Украинских исполнителей на родине осуждают за гастрольную деятельность в России. Как вы к этому относитесь?

— Я прекрасно понимаю и поддерживаю украинский народ: у нас идет война, это понятно. У меня тоже была возможность поехать и в Сибирь, и на Дальний Восток, но я сделал свой выбор в 2014 году. И с этого года ноги моей в России не было, и пока идет война, меня и ряда наших исполнителей в России не будет.

Тем не менее, гастрольная деятельность украинских исполнителей в России официально не запрещена.

— Конечно, официально — нет, но мы говорим о моральной стороне вопроса. Я, например, себе такого не позволю.

Почему звезды первой обоймы сократили концертную деятельность в Украине?

— Они не то что сократили, они вообще ни одного концерта не дают в Украине. Мы же с ними дружим, общаемся, с той же Повалий. Они понимают, что сейчас не время им где-то здесь выступать — они получат негатив из зала. Их будут прекрасно принимать, но провокации будут. При этом они знали, на что они идут. Мы все играем в "дурку", стараясь кого-то оправдать, кого-то, наоборот, пожалеть, поддержать. Это все "дурка". Они все — очень взрослые люди, думаю, разумные люди, и они сделали свой выбор. И пусть они теперь сами за себя отвечают: прячутся, или отбиваются, или отнекиваются. А так мы за них начинаем "но-но-но" пальчиком туда-сюда водить. Это глупо.

Качество украинской эстрады страдает от того, что звезды эстрады первой величины не дают концертов в Украине? Многие говорят, что мы скатываемся в хуторянство, это действительно так?

— Это глупости. Хотя, да, обойма, действительно, сильная — и Лобода, и Лорак, и Повалий. Но кроме этих потерь, у нас открылось множество фамилий. Вы только посмотрите: и ONUKA и масса групп, и еще ой-ой-ой! А раньше они сидели в подполье. До 2014 года, честно говоря, у нас крутилась с утра до вечера Москва и перечисленные девушки. И кто бы что ни говорил, но квоты сыграли свою роль, потому что очень много коллективов и исполнителей стали интересными, и запели и по-украински, и по-русски. Больше на украинском языке сейчас начали крутить и по радио, и по телевизор. Квоты — это просто колоссальное подспорье для того, чтобы мы делали, творили, давали, и нас крутили, нас показывали. Ясно, что за год все новые команды и исполнители не раскрутятся, но прошло три года — и уже есть! А пройдет еще три, и увидите — мы будем гордиться и слушать наших новых отечественных звезд.

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Отрезают нас от Москвы, и очень даже хорошо. Ее присутствия и так очень много и на "тарелках", и в соцсетях. Мы так или иначе следим, как там Басков, как там Киркоров, как там Лазарев, но не в той мере, как раньше. Просто освобождается время, чтобы слушать, изучать, оценить. Я для себя сейчас открываю массу интересных авторов музыкальных произведений.

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Есть мнение, что такая конкуренция не совсем честная: сильных удаляют, и на передний план выходят довольно таки слабые авторы и исполнители…

— Почему? Конкуренция колоссальная, даже между собой конкуренция колоссальная. Бросьте в тех, кто так говорит, лапоть. Уровень украинских авторов и исполнителей просто прекрасный. Вспомните, к нам сюда приезжали и у нас снимали в течение 15 лет все музыкальные фильмы и клипы. Всё это и осталось. Но последние три года у народа просто денег таких нет (в связи с войной и в связи с тем, что новая власть по-новому ворует, еще больше, чем при Януковиче), чтобы делать такие клипы. Если я раньше делал клипы по 30-50 тысяч долларов, то сейчас скромно — по 15, потому что не могу себе позволить клипы, потом ротации и так далее. Но это не означает, что "плохое качество" и что "мы куда-то скатываемся". У нас величайшая держава — 40 миллионов! И сейчас только пошло развитие, набирает обороты.

У нас сейчас очень много интересных коллективов — просто супер! И играют такую музыку, такие ритмы — куда там! Посмотрите на Monatikа, он просто американец: ритмы, оркестровки, танцует, и в Лондоне концерты, и в Испании, на разрыв идет мальчик. Отечественный современный Monatik.

Как известно, все конфликты рано или поздно заканчиваются. Когда конфликт в Донбассе будет исчерпан, украинские эстрадные звезды вернутся в Украину?

— На это потребуется очень много времени. Все равно мы обнимемся с русским народом, но представляете, сколько на это уйдет времени, потому что здесь замешаны кровь и убийства? Конечно, конфликт закончится, но этот рубец потом будет долго-долго заживать. Но наши артисты этот рубец быстрее загладят, вот увидите, с московскими исполнителями это будет сложнее. А наши, я думаю, как только закончится война и приутихнет эта боль, будут тут, как и были.

Но с моральной точки зрения, мне их жаль. Конечно, они выиграли в финансовом плане, но проиграли в моральном отношении. Потому что родина есть родина: и своя земля, и своя территория, и своя культура, и свой менталитет никуда не денется. Я знаю, что морально им тяжело, они страшно это переживают. Потому что они здесь родились и здесь обрели славу и заслуженных, и народных, и заслуженно любимых. Так или иначе, мне их чисто по-человечески жаль: они попали на шпагат, когда вроде бы и хорошо, но больно. И ситуация эта, конечно, глупая.

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