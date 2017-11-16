Закон о ЖКХ ограничивает местные власти - эксперт

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине принят новый закон о жилищно-коммунальных услугах, призванный отрегулировать отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг.

Документ лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов.

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"На фоне той децентрализации, о которой говорит премьер-министр, нынешний закон не предусматривает максимальной передачи органам местной власти полномочий в сфере жилищно-коммунальных услуг… Из нового закона исчезли такие полномочия местных властей, как утверждение норм качества ЖКУ; контроль за соблюдением этих норм, определение исполнителя жилищно-коммунальных услуг; управление объектами в сфере ЖКУ, находящихся в коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, обеспечение их надежного содержания и эффективной эксплуатации; обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами необходимого уровня и качества; установление удобного для населения режима работы исполнителей; осуществление контроля за исполнением законодательства по защите прав потребителя в сфере ЖКХ, а также решения других вопросов в сфере ЖКУ в соответствии с законом", — сказал эксперт ОО "Публичный аудит" Максим Котенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, вместо того, чтобы дать какие-то дополнительные полномочия и рычаги влияния на тарифы, наоборот, их полномочия были существенно урезаны.

"На сегодняшний день местные органы власти, мэры городов могут спокойно перед населением развести руками и сказать, что на тарифы они вообще не влияют. Если раньше у них какие-то полномочия и были, но на сегодня их практически не осталось, поскольку из 10 полномочий, которые содержались в старом законе, в новом им оставлено только три", — заключил Котенко.