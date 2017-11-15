Эксперт: в ЕС остро стал вопрос защиты своего суверенитета

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Евросоюзе хотят создать новый оборонный блок. Он будет называться PESCO, что переводится, как "постоянная структура сотрудничества по вопросам безопасности и обороны".

В понедельник, 13 ноября, 23 из 28 стран-членов ЕС подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и намерениях участвовать в PESCO. Окончательное решение о начале работы этого оборонного союза должно быть принято в декабре.

Политическую составляющую создания нового оборонного союза проанализировал политический эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Останнім часом в ЄС все більше говорять про поглиблення інтеграції. Чи створення PESCO є кроком до створення єдиної європейської армії?

— Насправді, я дещо погоджуюся з тезою щодо того, що створення саме PESCO є одним з кроків для створення такого великого оборонного блоку. Але я не можу погодитися в тому, що це є якась нова віха в історії ЄС. Оскільки це пряме виконання тієї політики, яку продукував діючий сьогодні президент ЄС Жан-Клод Юнкер. Тобто він на створенні PESCO наголошував ще у квітні 2014 року. І PESCO не є фінальним проектом і фінальною організацією щодо організації безпеки в Європі. Оскільки за планами самого Юнкера, які він озвучував вже сьогодні, є створення справжнього військово-політичного блоку у кордонах ЄС до 2025 року. Тобто це один з кроків, який покликаний не тільки створити певні економічні важелі всередині ЄС та економічні важелі у відносинах ЄС-США та ЄС- інші контрагенти, але також він покликаний створити додатковий суверенітет для ЄС.

Це конкурент для НАТО чи інструмент торгів?

— Це ні в якому разі не є конкурентом для НАТО, до якого входить, як ми пам'ятаємо, 22 члени. А до PESCO вже входять 23. До речі, на жодному з українських сайтів немає переліку цих країн, на жаль.

Від вступу в PESCO відмовились Великобританія, Данія, а Португалія, Мальта та Ірландія ще роздумують над цим.

— Насправді список країн, які вже підписали входження до PESCO — це Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Голландія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція. Що дуже цікаво, що до цього блоку входить Австрія, яка взагалі є своєрідною східноєвропейською Швейцарією, тобто є позаблоковою державою. І саме через це як раз на території Австрійської республіки і розміщено штаб-квартиру ООН. Але тим не менше, вона входить до PESCO.

Як Україні треба реагувати на створення PESCO?

— Насправді, ми повинні сказати собі одну прикру правду — у ЄС Україну у тих кордонах та з тим населенням, які є сьогодні в Україні, та з тими фінансово-політичними та суспільними традиціями не чекають в найближчі 20-25 років. Тобто, відповідно, коли піде мова про можливе членство України в ЄС, перше — ЄС буде вже зовсім інший, а по-друге, у ЄС вже буде сформовано той кінцевий військово-політичний блок, про який Юнкер заявив на початку вересня.

Яких кроків від ЄС варто очікувати в подальшому посиленні інтеграції?

— Перш за все сьогодні є досить велике питання з приводу переміщення взагалі військових контингентів у середину ЄС. І саме тому влітку цього року було розроблено план щодо чіткого обмеження руху військових сил для забезпечення внутрішнього суверенітету кожного з членів ЄС. І як раз створення PESCO, як надструктури, і дозволяє ці питання врегулювати. Також 11 грудня цього року PESCO має бути затверджена на Раді міністрів закордонних справ ЄС. Та саме там мають бути затверджені перші спільні проекти, які реалізуватимуть у рамках PESCO. Але, що найголовніше — це не тільки загальноєвропейські проекти, але це і також проекти, які покликані для реалізації оборонних заходів для кожного з членів цього військового об'єднання. Тобто сьогодні країни, які підписали вчора цю угоду, надають до стейкхолдерів цього PESCO свої проекти проектів, які як раз мають розглядатися 11 грудня, і мають бути затверджені вже після затвердження, взагалі створення цієї організації, яку ми сьогодні називаємо PESCO.

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Українські чиновники кажуть, що конфлікт на Донбасі — основна загроза для існування ЄС. Яким чином ситуація в Україні може вплинути на створення PESCO?

— Якщо ми собі уявимо, що світ є україноцентричним, тоді, безумовно, так, українські чиновники праві. І всі створення, ініціативи щодо нових безпекових блоків, проведення нових навчань, це все покликано для захисту України та через нашу проблему на Донбасі. Але якщо абстрагуватися від цієї міфічної тези про те, що світ є україноцентричним, і поглибитися у ці питання, які сьогодні більш дотичні до ЄС, тоді відповідно ми отримаємо дійсні, а не підробні причини створення такого надбудування над ЄС.

І одна з цих причин — це як раз створення певних противаг як НАТО, хоча PESCO, я наголошую ще раз, не є в жодному разі конкурентом НАТО, і більше того, у статут PESCO прописано, що члени PESCO мають право бути членами ООН або НАТО. Але створення у старій Європі свого суверенного військово-політичного блоку необхідно для того, аби мінімізувати вплив США на внутрішню політику ЄС. Як ми пам'ятаємо, як раз Британія і була основним лобістом інтересів США у ЄС. І як раз це і стало однією з причин здійснення цього славнозвісного Брекзіту.

Але ж в PESCO входить Польща, яка є одним із провайдерів політики США в ЄС. Чи зберігається таким чином вплив США на цю структуру?

— Насамперед ми тут кажемо про те, що створюється абсолютно новий військово-політичний блок, який сьогодні перебуває у зародковому стані, і який має бути кінцево сформовано до 2025 року.

І як раз цей військово-політичний блок і буде таким уособленням об'єднаної Європи без жодних сторонніх подразників чи сторонніх центрів впливу. Тобто ЄС наразі намагається стати наддержавною організацією, яка зможе спільно з усіма членами ЄС бути на рівні і США, і РФ та відповідно бути рівноправним гравцем на світовій арені.

Ранее военный эксперт Олег Стариков заявлял, что создание PESCO поможет Евросоюзу сдерживать давление со стороны США.