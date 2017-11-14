Украина "в упор не видит" иностранных наемников в Донбассе - Жданов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В прокуратуре Сербии накануне заявили, что с конца 2014 года возбудили 45 уголовных дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе. В Сербии с 2014 года на уровне закона утвержден запрет на участие граждан этой страны в военных конфликтах других государств. Уголовный кодекс страны за такое участие предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

При этом глава СБУ Василий Грицак в октябре сообщил, что на Донбассе с начала АТО против украинских силовиков воевали более трехсот граждан Сербии.

Почему в мире все больше прибегают к услугам наемников, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Сколько сербских наемников находится на Донбассе и воюет с той стороны?

— Вы таких оценок не получите, потому что это количество, во-первых, держится в секрете. Во-вторых, оно постоянно меняется. И есть не только сербские граждане, которые принимают участие в этой войне. У нас были примеры и итальянцев, и испанцев, и других представителей других стран.

Как Украина может противодействовать такому наемничеству? Или с этим ничего нельзя сделать?

— Вы абсолютно правы. Действительно, наемники на этом зарабатывают деньги. Это — их заработок, поэтому они всегда подтягиваются туда, где есть горячие точки. Украина как государство отрицает наличие конфликта и вообще не борется никак, в том числе, и с наемниками. Их обычно отлавливают и передают в международный военный суд для того, чтобы они понесли очень суровое наказание. Это наказание должно быть публичным. Только таким образом можно бороться с этим явлением.

Каким образом украинские дипломаты, политики могут добиваться от западных правительств такого публичного наказания? Чем это поможет?

— Обычно это делается таким образом, что мы через дипломатические каналы передаем разведданные спецслужбам тех государств, чьи люди принимают участие в вооруженных конфликтах. И таким образом мы способствуем, что государство, получив эти разведданные, привлекает этого человека, объявляет его в розыск, и если его поймали, то они его привлекают в плане проверки. Если факт подтверждается, он несет за это ответственность. Если факт не подтверждается, он не несет ответственности.

Каким образом работает этот механизм участия в боевых действиях наемников? Это одиночки или представители частных военных компаний, которые подписывают контракт с людьми, готовыми оплатить соответствующее участие в боевых действиях?

— Это происходит через агентуру, которая есть у государства в различных странах. Через агентуру вербуются люди, которые либо ранее принимали участие, либо высказывали большое желание, люди, которые имеют боевой опыт, участвовали в каких-то горячих конфликтах. Им оформляется, допустим, туристическая поездка, он из европейской страны едет в РФ, а там дальше его уже оформляют как наемника, подписывают с ним некий договор и ставят его в строй, какое-то подразделение формируется. К сожалению, эта практика, особенно в РФ, потому что они очень много ведут вооруженных конфликтов одновременно, довольно широко применяется. Также и другие страны страдают этими вещами. Потому что эти люди используются для решения задач вне правового поля.

Европейские государства пытаются каким-то образом отфильтровать людей, которые ездят в качестве наемников именно на Донбасс? Нет ли тенденции, что на Украину западные государства смотрят с менее пристальным вниманием?

— По большому счету, западные государства на наш конфликт не смотрят никак. Потому что конфликта как такового юридически — нет. Поэтому только там, где случайно засветились чьи-то граждане, в частности, это было, допустим, с испанскими гражданами, испанская прокуратура приняла меры для проверки этих людей. И там несколько фактов подтвердились. И они осудили, наказали и дали соответствующие сроки этим участникам. А в остальном конфликта нет, и поэтому внимания никакого нет. И что там происходит внутри Украины, да, спецслужбы знают, да, спецслужбы уже разобрались и доложили руководителям стран. Но это не меняет юридического статуса, поэтому тут, фактически, никто не борется и никто никаких данных не передает. Это может быть удача или случай, когда человек засветился и его поймали.

Учитывая, что в Украине на сегодняшний день тоже достаточно много людей с боевым опытом, и многие в мирной жизни найти себя не могут, много ли украинцев ездят в качестве наемников принимать участие в конфликтах в других странах?

— Процент этот вообще очень маленький. Потому что если брать его в соотношении с количеством населения, то это — единицы. В редких случаях — десятки. Тем не менее, такой опыт есть. И наши граждане воевали в Грузии в 2008 году, принимали участие в конфликтах. Я думаю, что есть и желающие, которые едут повоевать и в африканские страны, и в ту же Сирию, вполне возможно, могут воевать на различных сторонах. Не важно, эти люди нанимаются для того, чтобы зарабатывать деньги.

В Украине каким-то образом это карается законом?

— У нас, к сожалению, вообще законы не работают. У нас как-то страна на автопилоте идет, неизвестно, как она еще вообще существует, государственная машина. Поэтому у нас никакого преследования нет. И плюс, опять же, мы с вами обсудили, что инициатором преследования таких людей должно быть то государство, в котором они воевали, где они "засветились". И если это государство заинтересовано в их наказании для того, чтобы этого не допустить, оно передает данные для того, чтобы этих людей привлекли к ответственности. У нас, к сожалению, этот вопрос не решается никак. К нам не обращались другие страны. Если и обращались, может быть, где-то и есть какие-то закрытые процессы, но это, может, за 20 лет единицы.

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К слову, эксперт-международник Юлия Осмоловская в эфире "ГС" спрогнозировала, что продвижение в вопросе введения миротворческой миссии в Донбасс будет, однако стоит продумать и другие варианты урегулирования конфликта. А директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что США работают над сохранением проекта по миротворцам России.