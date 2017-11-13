Власть уже держит граждан на крючке - Спиридонов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Радикальные предложения о разрыве дипломатических отношений с Россией, о прекращении транспортного сообщения, о введении визового режима и даже о расстрелах за сотрудничество с РФ могут являться простым политтехнологическим приемом, призванным отвлечь внимание электората от экономических проблем и побуждающим к сплочению вокруг действующей власти. А если кто не захочет поддержать власть в борьбе с врагами — того этот прием позволит запугать. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник на днях сообщил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую Кабмин разорвать дипломатические отношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предложил ввести "биометрический визовый режим" с РФ. Звучали также предложения о полном прекращении транспортного сообщения с Россией. А секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за сотрудничество с РФ в оборонной сфере граждан Украины будут арестовывать и… расстреливать.

Скорее всего, на этой неделе в Верховной Раде Украины не найдется голосов за утверждение формулировки о разрыве дипломатические отношения с Россией, отметил Спиридонов. По его мнению, президентская фракция не даст голосов.

"Я послушал выступления "говорящих голов" БПП, например, Алексея Гончаренко и Олега Барну. И даже они говорили о том, что, все-таки, там, в России — несколько миллионов украинцев, и мы не можем в таких условиях дипломатические отношения разрывать. Если даже "говорящие головы" Банковой выдают такие тезисы, то, скорее всего, фракция БПП голосов за такую идею (разрыв дипотношений — Ред.) не даст, а если БПП не поддержит, то неоткуда будет взять недостающие голоса. Тогда, максимум, поставят на голосование, наберет (поправка — Ред.) голосов 170-180… Видимо, по крайней мере, на этой неделе разрыв дипотношений с Россией проголосован не будет", — сказал Спиридонов.

Но почему такие предложения снова звучат, почему так нагнетается напряженность? По мнению эксперта, объяснить это можно просто: "работает старая, как мир, политтехнология".

"Правитель, если у него не все хорошо с экономикой, с социалкой, должен создать себе "врага" и именно с ним (призывать — Ред.) бороться. В данном случае все заявления об "агентах Кремля" и все другие подобного рода заявления — это как раз "надувание" такого врага", — констатировал Спиридонов.

Он добавил, что очень скоро "врагом" может оказаться не только Россия.

"Вскоре это может быть Польша, потому что отношения с Варшавой очень резко ухудшаются, это может быть Венгрия… И мы со всех сторон будем окружены врагами, будем с ними бороться… И, конечно, в такой тяжелой ситуации, когда нужно со всеми врагами бороться, соответственно, уже неудобно будет спрашивать у Петра Порошенко и у Владимира Гройсмана, почему уровень жизни падает, почему курс гривны падает, почему пенсии не растут или растут медленнее уровня инфляции… Вот такое создание "врага" призвано консолидировать электорат вокруг действующей власти — то есть, это применяется как политтехнология", — сказал политолог.

По словам Спиридонова, эта технология должна не только консолидировать, но и запугивать тех, кто консолидироваться не желает.

"Допустим, кто-то критикует власть, а им говорят: "О! Вы — агенты Кремля, вас надо расстреливать"… Это очень удобный "крючок", на котором можно держать, очень удобная для власти зацепка, позволяющая всех критиков, всех журналистов оппозиционных запугивать", — сказал он.

Этой же цели, по мнению эксперта, служат разговоры об усложнении пересечения границы с Россией (в ответ на визовый режим Москва примет свои меры) и о наказании за сотрудничество с РФ.

"Вот говорят: введем визы, въезд запретим в Россию, а потом и до расстрелов дело дойдет, поэтому… вы лучше подумайте, стоит ли что-то говорить или лучше рот на замке держать", — отметил Спиридонов.

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Эксперт напомнил, что вопрос разрыва дипломатических отношений должен решать не парламент, а президент и правительство. Однако, по его словам, если когда-либо в парламенте смогут набрать необходимое количество голосов и проголосуют за норму о разрыве, то такое голосование нельзя будет считать "пустышкой": возможно, президенту и МИДу придется тогда к парламенту прислушаться.

В законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия названа страной-"агрессором", но вряд ли это повлечет серьезные последствия в отношениях между Киевом и Москвой после того, как законопроект станет законом, считает Спиридонов.

"Вряд ли что-то принципиально изменится в отношениях, потому что слов уже было много и про "агрессора", и про все остальное… Может быть, обменяемся (с РФ) какими-то нотами…", — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, украинской нынешней власти нет особого смысла убеждать украинцев в том, что РФ является "агрессором", а имеет смысл убедить в этом (президента США — Ред.) Дональда Трампа, допустим".

"Потому что недавно прозвучало заявление Трампа… Трамп ожидает, что Россия посодействует в сирийской проблеме и посодействует в украинской проблеме. Получается, что Трамп не считает Россию агрессором, не считает стороной конфликта, он считает, что Россия может посодействовать установлению мира в Украине. Поэтому, чем воздух сотрясать внутри страны, если это так необходимо, по мнению нынешней власти, признать Россию агрессором, так нужно этим заниматься на внешней арене", — подчеркнул Спиридонов, добавив, что "на внутренней арене — это смысла не имеет".

Напомним, Дональд Трамп в своем Twitter положительно оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, заявив, что Москва может оказать "серьезную помощь" в борьбе с терроризмом и решении проблем Северной Кореи, Сирии и Украины.