Побег Пучдемона ударит по Каталонии — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призывает жителей Каталонии принять активное участие в региональных выборах, проведение которых запланировано на 21 декабря.

Накануне Рахой совершил свой первый визит в Каталонию после проведения там непризнанного испанским правительством референдума о независимости.

В обращении к каталонцам Рахой заявил: "Мы хотим вернуть Каталонию, которая принадлежит всем, с демократией и свободой, мы этого достигнем, если молчаливое большинство превратит свой голос на голосование".

Стоит напомнить, что после референдума парламент Каталонии 27 октября проголосовал за независимость от Испании. В тот же день Испания ввела прямое управление регионом, приостановив его автономию. Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже. Часть из них во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть – под арестом или отпущены под залог.

Решать ли региональные выборы каталонский кризис рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Антон Кучухидзе.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи підуть каталонці на регіональні вибори проголошені урядом Іспанії?

Я думаю, що ймовірність того, що вони візьмуть активну участь достатньо велика. Тому що, навіть якщо ми аналізуємо соцопитування генералітету Каталонії, яке було проведене до референдуму, то там максимальний результат був 42% жителів Каталонії підтримували незалежність. Тобто абсолютної більшості ідея незалежності не стосувалася, і не було підтримки з боку абсолютної більшості. Це по-перше. По-друге, на настрої дуже вплинуло те, що за великим рахунком представники уряду Каталонії підставили людей під певні силові акти з боку офіційного Мадриду в день референдуму, двічі, як мінімум, відтягували день оголошення незалежності, і потім взагалі виїхали з Каталонії. Тобто та частина каталонців, яка підтримувала незалежність, залишилася наодинці зі своїми ідеями нереалізованими і без відповідної реакції і підтримки з боку тих, за кого вони йшли і ризикували власним здоров'ям. Тому ці ідеї дуже сильно похитнули позиції тих політиків в Каталонії, які виступали на незалежність. Тобто зростання все ж таки іде настроїв щодо єдності в рамках єдиної Іспанії.

Антон Кучухидзе, facebook Антон Кучухидзе

І Мадрид в цей проміжок часу зробив два вдалих кроки. Перше — він вибачився за надмірне використання сили щодо тих людей, які хотіли проголосувати на незаконному референдумі, по-перше. І по-друге, він абсолютно адекватно направив процес у правове поле, і згідно з Конституцією Іспанії у регіоні є можливість вести перемовини з центром щодо розширення автономії. Тому, в принципі, я думаю, що цієї законної логіки буде притримуватись Мадрид і після виборів. Тому, я думаю, що ось цей діалог щодо можливого розширення прав автономії може і продовжитися після виборів в Каталонії і мати вже конституційний характер, а не певний популістичний, як це було протягом жовтня.

Якими гіпотетично будуть повноваження новообраної каталонської влади після цих виборів?

Згідно з чинною Конституцією, те, що гарантовано, і відповідно іспанський уряд продовжить гарантовані ним права. А щодо розширення, це вже мають відбутися певні перемовини. І головний конфлікт інтересів традиційно між Каталонією та Мадридом — це несправедливий розподіл податків, і, вони так це називають, інвестицій в регіон, які потім повертаються з Мадриду в Каталонію. Тому ось щодо цього можуть йти перемовини. В принципі, Мадрид неодноразово заявляв про те, що вони готові до діалогу з Каталонією по всіх проблемних питаннях, які є як раз у представників уряду Каталонії.

Після проведення цих виборів можна буде констатувати, що криза каталонська починає йти на спад?

Не одразу після виборів ми це відчуємо, а, в принципі, якщо будуть проведені все ж таки перемовини між Мадридом і Каталонією. Тому що 42%, які ще протягом серпня підтримували незалежність Каталонії — це достатньо велика верства населення. Тому результат перемовин може потенційно гарантувати зниження рівня напруженості в Каталонії.

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Чи немає якихось свіжих результатів соцопитувань стосовно довіри і підтримки Карлеса Пучдемона і інших членів уряду Каталонії і їх ідеї про незалежність?

Я бачив дослідження окремих видань, однак вони не є в класичному сенсі соціологічними дослідженнями. І там було зазначено, що іде активізація настроїв як раз людей в Каталонії, які виступають за єдність Каталонії в рамках єдиної Іспанії.

Чому Бельгія не видає каталонських політиків на чолі з відстороненим главою уряду Пучдемоном?

Я думаю, що там є певні юридичні питання з цього приводу. Це по-перше. А по-друге, враховуючи, що це Брюссель, і враховуючи попередні заяви Єврокомісії про недопущення того, що Мадрид може вийти за рамки юридичного поля, то я думаю, що це певний важіль для того, щоб як раз стримувати Мадрид і тримати його в правовому полі по всіх питаннях. Як в питаннях проведення дострокових виборів в Каталонії, так і в питаннях здійснення правосуддя неупередженого проти тих осіб, які виступали за незалежність.

Офіційна позиція Брюсселя — засудження, але невтручання, наскільки вона виявилася ефективною?

Вона виявилася абсолютно ефективною. Тому що крім цієї заяви ще була заява Дональда Туска про недопущення використання надмірної сили Мадридом під час наведення конституційного порядку в Каталонії зокрема. І, в принципі, ці речі зіграли як раз ключову роль в тому сенсі, що і Мадрид визнав, що десь вони надмірно використали силу проти населення під час референдуму, і вибачилися офіційно перед населенням Каталонії. І потім вже надмірної сили більше ми не побачили на жодному з заходів, навіть на масових заходах, які проходили в Каталонії.

Тобто почали з чистого аркушу?

Почули натяки європейців, скажемо так.

Якщо екстраполювати ці події на Україну, чи можна говорити про якісь уроки, які гіпотетично могла б наша чинна влада отримати від дій Брюсселю в питаннях, пов'язаних з Іспанією та Каталонією, і в питаннях дій офіційного Мадриду щодо Каталонії?

Дещо різні абсолютно формати конфлікту, по різних напрямках і по різним факторам. Єдине, що можна в глобальному сенсі, якщо просто більш широко дивитися на цей конфлікт, який був, виокремити те, що єдиний шлях виходу з політичної кризи — це все ж таки перемовини. Як би це не подобалося, як би сторони не сприймали один одного, перемовини, до яких схиляють західні партнери, вони матимуть ліпший ефект для держави, ніж вирішення питань з силової позиції.

Ранее управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий отмечал, что независимость очень больно ударит по Каталонии.

А эксперт-международник Иван Яковина в свою очередь заявил, что лишение Каталонии автономии чревато кровавой революцией.