Баганец: правоохранительная система в Украине уничтожена

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Проблема комплексная, одним предложением сложно сказать, что привело к тому, что у нас в стране повышенное криминогенное состояние и огромный уровень преступности, на фоне низкого уровня расследования преступлений. Нужно принимать комплексные меры, иначе будет еще хуже, отметил на пресс-конференции в агентстве РИА Новости Украина экс-замгенпрокурора Украины, адвокат Алексей Баганец.

"За три года правоохранительная система в Украине уничтожена. Ее нет. У нас есть разрозненные полицейские, которые действуют сами по себе. Как можно раскрывать преступления, если начальнику Нацполиции в районе или городе подчиняются только три подразделения — уголовный розыск, следствие и участковые инспекторы. И если где-то в области совершили особо тяжкое преступление и преступники уехали на машине, начальник нацполиции без разрешения начальника патрульной полиции не может дать команду и привлечь патрульных к поиску преступника. Если бы не развалили систему, то и не было бы перестрелки в Княжичах между подразделениями, которые не подчиняются разным руководителям", — объясняет Алексей Баганец.

Сегодня уголовный розыск не может работать над раскрытием преступлений. Потому что оперативные подразделения, после изменений в уголовно-процессуальном кодексе (УПК) еще при Януковиче, самостоятельно могут работать над раскрытием преступлений которые готовятся. А после того, как было уже совершено преступление они имеет право работать только по поручению прокурора и следователя.

"И вот представьте себе, что на месте следователя сидит человек, который и года не проработал в полиции и такой же прокурор. Они смогут найти профессионального убийцу?! Раньше в течении 10 дней следственно-оперативная группа после совершения тяжкого преступления работала и докладывала прокурору каждый вечер о наработках. И если это преступление переходило в разряд нераскрытых, тогда это дело бралось под контроль. Сегодня идет массовое накопление (регистрация) уголовных производств, а раскрытием этих преступлений никто не занимается, прежде всего из-за того, что в полиции некомплект следователей и отсутствует опыт работы", — считает Алексей Баганец.

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Как отмечает адвокат, самое страшное нас ждет впереди. Сейчас собираются ликвидировать местные суды в городах и районах, на местах не будет судей. А как будет раскрываться преступления, если новым законопроектом вносятся изменения в УПК по которым хотят, после 6 месяцев расследования, если никому не сообщили о подозрении, это дело закрывать. Это значит, что закроют дело по убийству Павла Шеремета и ряд других резонансных преступлений.

"В нашем государстве была серьезная криминогенная ситуация в 90-х года. Я был прокурором Радянского района и каждую ночь практически выезжал на взрыв, убийство, на перестрелку между ОПГ, но тогда государство мобилизировалось, не разгоняло профессионалов, а наоборот их собирало. Тогда разработали комплексную программу по профилактике и борьбе с преступностью, которая дала положительные результаты. У нас в стране криминальная ситуация ухудшается с 2014 года и хоть кто-то подумал о том, что предпринять, разработать подобную программу? Нет. Ни один из руководителей ни одного правоохранительного органа не несет ответственность за состояние борьбы с преступностью. Они внесли такие изменения, что никто не обязан отчитываться ни перед народом, ни перед кем", — рассказывает Алексей Баганец.

Никто не принимает никаких мер, чтобы признать ошибки, которые возникли после реформы МВД и их исправить. Наоборот, они только усугубляют ситуацию.