Золотарев об осквернении Вечного огня: нашлись идиоты или провокаторы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Очередной инцидент с осквернением Вечный огонь в Киеве не должен удивлять, это неизбежное следствие проводимой нынешней украинской властью политики. Не удивляет и то, что жители украинской столицы фактически не проявляют возмущения по этому поводу.

Об этом рассказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Утром 7 ноября на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь в парке Славы залит цементом. Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.

Инцидент произошел в ночь на вторник, после официальных мероприятий по случаю 74-й годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

"Это не удивляет. Учитывая проведение такой системной – на уровне государственной – политики (в сфере исторической памяти – Ред.), всегда найдутся либо идиоты, либо провокаторы, которые в рамках мэйнстрима, идущего с Печерских холмов, устроят какую-нибудь гадость… Поэтому тут удивляться нечему: если все перевернули с ног на голову, такие вещи являются закономерными", — сказал Золотарев.

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Отметим, в рамках процесса декоммунизации на Украине выведен из официального употребления термин "Великая Отечественная война", речь идет только об участии украинцев во Второй мировой войне. Бандера и Шухевич объявлены героями, в планах печально известного Украинского института нацпамяти отмена празднования Дня Победы 9 мая.

По словам Золотарева, в сложившейся ситуации не приходится удивляться и отсутствию общественной реакции на подобные акции в столице Украины. Никаких массовых протестов против действий вандалов не наблюдается.

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"А были массовые протесты, когда переименовывали проспекты, когда валили памятники? Не было. Собственно говоря, киевлян давным-давно не осталось. Что говорить: село победило город, со всеми вытекающими отсюда последствиями", — констатировал политолог.

Киевские власти требуют привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, городские службы готовы способствовать правоохранительным органам в установлении лиц, причастных к этому, сообщила пресс-служба КГГА.

Напомним, ранее неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, полицией было возбуждено уголовное дело по статье "кража".