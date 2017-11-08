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    Интервью

    Золотарев об осквернении Вечного огня: нашлись идиоты или провокаторы

    (обновлено: )2010
    В условиях проводимой нынешней украинской властью политики не приходится удивляться ни актам вандализма в отношении Вечного огня в Киеве, ни отсутствию какой-либо заметной общественной реакции на подобные акции, считает политолог Андрей Золотарев.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Очередной инцидент с осквернением Вечный огонь в Киеве не должен удивлять, это неизбежное следствие проводимой нынешней украинской властью политики. Не удивляет и то, что жители украинской столицы фактически не проявляют возмущения по этому поводу.

    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    "Это памятник не режиму". Соцсети возмущены "акцией" с Вечным огнем

    Об этом рассказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    Утром 7 ноября на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь в парке Славы залит цементом. Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.

    Инцидент произошел в ночь на вторник, после официальных мероприятий по случаю 74-й годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

    "Это не удивляет. Учитывая проведение такой системной – на уровне государственной – политики (в сфере исторической памяти – Ред.), всегда найдутся либо идиоты, либо провокаторы, которые в рамках мэйнстрима, идущего с Печерских холмов, устроят какую-нибудь гадость… Поэтому тут удивляться нечему: если все перевернули с ног на голову, такие вещи являются закономерными", — сказал Золотарев.

    УНН
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

    Отметим, в рамках процесса декоммунизации на Украине выведен из официального употребления термин "Великая Отечественная война", речь идет только об участии украинцев во Второй мировой войне. Бандера и Шухевич объявлены героями, в планах печально известного Украинского института нацпамяти отмена празднования Дня Победы 9 мая.

    По словам Золотарева, в сложившейся ситуации не приходится удивляться и отсутствию общественной реакции на подобные акции в столице Украины. Никаких массовых протестов против действий вандалов не наблюдается.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

    "А были массовые протесты, когда переименовывали проспекты, когда валили памятники? Не было. Собственно говоря, киевлян давным-давно не осталось. Что говорить: село победило город, со всеми вытекающими отсюда последствиями", — констатировал политолог.

    Киевские власти требуют привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, городские службы готовы способствовать правоохранительным органам в установлении лиц, причастных к этому, сообщила пресс-служба КГГА.

    Напомним, ранее неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, полицией было возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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