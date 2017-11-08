Правозащитник: народ замерзает, а власти играют в популизм

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Жалобы в срыве отопительного сезона передадут в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко. Речь идет о населенных пунктах Шепетовка, Смила, Славутич, Коцюбинское.

По словам вице-премьера, местная власть несет уголовную ответственность за срыв отопительного сезона. Это прописано сразу в нескольких законах. Более того, статья 367 Уголовно кодекса предусматривает заключение до пяти лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, либо невыполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям.

В то же время, по словам Геннадия Зубко, в этом году количество проблемных ситуаций с подключением к отоплению гораздо ниже, чем в 2016 году.

Хотя, стоит отметить, что в Киеве, например, до сих пор не все жилые дома подключены к центральному отоплению.

Почему проблемы с отоплением возникают каждый год, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил правозащитник, депутат Броварского городского совета Андрей Саук.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Броварах до центрального опалення всіх підключили?

— Майже. Звичайно, проблеми завжди є, як пам'ятаєте, нещодавно Гройсман попереджав органи місцевого самоврядування, що зима близько, готуйтесь. Це він дуже правильно зазначив, бо, на жаль, наші очільники міст дуже часто починають готуватися, коли вже вдарили морози і вже починаються проблеми, вони тільки тоді починають звертати на проблему теплокомуненерго.

Але насправді в усіх містах є будинки, які ще досі не отримали тепло, тому що у нас дуже зношені комунікації, і їх дуже мало ремонтують, у зв'язку з тим, що вкладають в те, що видно, в першу чергу в дороги, якісь ремонти, які видно неозброєним оком. А те, що під землею, дуже часто залишається поза увагою місцевої влади, і ось маємо ситуацію, коли навіть взимку у людей нема тепла в будинках.

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Хто винен у випадку, якщо нема опалення в будинках? Це місцева влада?

– Проблеми досить часто виникають там, де на них не звертають уваги. Якщо вчасно почати вирішувати цю проблему, то її не буде не те що на рівні міста, а на рівні кожного будинку, тут, скоріше, питання місцевої влади.

Свого часу могли передати в управління або оренду комунальну мережу, як в Києві, «Київенерго» — і от мають результат, що вони дуже спокійно ставляться до зношеності, бо розуміють, що не надовго, що в будь-який момент їх можуть попросити звільнити місце для когось іншого, і вони не вкладають в інфраструктуру, не вкладають у відновлення цих мереж, а користуються тим, що є і використовують за залишковим принципом, тобто вкладають, коли вже там така аварія, яку не можна оминути увагою.

Іноді представники місцевої влади кажуть, що ми б і раді підготуватися до опалювального сезону завчасно і якісно, однак з центрального бюджету нам не перерахували, по-перше, заборгованості щодо субсидій, по-друге, заборгованості щодо пільг, і відповідно місцевий бюджет не має коштів, аби розрахуватися з енергетичними компаніями, провести необхідні ремонти, реконструкції, тощо, і врешті-решт все це відбивається на кінцевому споживачі. Є така проблема, чи це просто відмазки?

– Така проблема однозначно є, але про неї можна було говорити, починаючи з весни, а не в той момент коли люди вже стоять перед тим, що у них холодні батареї, і стали просто шантажувати центральну владу таким чином.

Влітку ще говорили, що по субсидіях заборгованість була вище 20 мільярдів.

– І який результат? Поговорили, і все.

А що можна було зробити представникам місцевої влади?

– У кожного округу є депутат ВРУ, який має право впливати на ті закони, які приймаються в ВРУ. Міст багато, і у кожного є людина, представник, який представляє їх в ВРУ. То можна було б звертатися до ВРУ і вирішити це питання на вищому рівні. Але для того треба об'єднатися, ми ж розуміємо, що там, де два українці – три гетьмани, у цьому наша проблема.

Чи є зараз у Броварах заборгованість така по субсидіях, по пільгах з боку центральної влади?

– Заборгованість присутня майже завжди, тому що навіть якщо є гроші, то до кінця року їх намагаються тримати на рахунках, щоб потім зекономити по максимуму. Центральна влада, як завжди, грається в популізм і не має тих грошей, щоб розрахуватися з усіма своїми зобов'язаннями.

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Тут грають в популізм, але загрожують реальною кримінальною відповідальністю представникам місцевої влади.

– Ви розумієте, що це кримінальна відповідальність, я не пам'ятаю, щоб за це когось колись… це, скоріш налякування, ніж реальна погроза. Тому що центральна влада, це просто за радянським принципом вирішили трошки полякати людей.

Не вірю в те, що можуть когось притягнути до відповідальності. Бачу реальні кримінальні справи, які проводяться по нашим мерам, і жодних результатів майже ніколи нема.

Що робити мешканцям будинків, в яких немає тепла, в яких немає опалення? Куди їм звертатися, до кого йти, кого просити про допомогу?

– Обов'язково зафіксувати факт відсутності тепла. Це дуже важливо, тому що якщо ви цього не зробите, є такі ситуації, що інколи надавач послуги самостійно перераховує, а інколи просто забуває тим, хто не попросив.

Знаєте, якщо не просить – значить не треба. Тому тут дуже необхідно зафіксувати, запросити представників надавача послуг, зафіксувати відсутність тепла і потім на підставі цього створити акт-претензію і зафіксувати скільки днів буде відсутнє тепло.

Це дуже важливо у зв'язку з тим, щоб вам перерахували. І тут головне, не забувати, що ви самі також є співвласником будинку, щоб утеплювати будинки, робити певні заходи. Ми розуміємо, що утеплений будинок буде тримати тепло довше, ніж неутеплений.

А якщо представники теплопостачальника не хочуть приходити, аби зафіксувати відсутність опалення?

– Тут треба привертати увагу. У нас є законні вимоги, що вони мають прийти в певний термін, який зазначений у договорі з ними. У кожного має бути договір на постачання тепла, і там є вказаний термін, коли вони мають прийти.

Друге: якщо вони прийшли — включили тепло, таке часто роблять теплонадаючі організації, для того щоб уникнути відповідальності. Ви можете просто привертати увагу, насправді, тут немає проблеми привернути увагу, у нас постачальники тепла не дуже люблять увагу до своїх дій, бо ж ми розуміємо, що там завжди є якась складова корупція, на жаль, у нашій країні.

Тому тут питання привертати увагу, організовувати якісь заходи, можливо, масові, для того щоб прийти просто поговорити, щоб натиснути на підрядника, щоб все-таки або включили тепло, і не хотіли брати участь в цих махінаціях.

К слову, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил: украинцам нужно готовиться к к тому, что отопительный сезон пройдет в режиме экономии. По его словам, населению больше не куда сокращать потребление газа.

В то же время председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что НАК "Нафтогаз Украины" может вообще прекратить подачу газа из-за долгов теплокоммунэнерго.