Адвокат: конфликт с полицией? Звоните в скорую!

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook написал: "Ночь с субботы на воскресенье была тяжелой для полицейских. В Днепре произошло ранение полицейских, на Полтавщине задержали группу рейдеров. В Хмельницком произошла перестрелка, а в Харькове расстреляли водителя Audi".

В то же время по словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, полиция начала отработку спецмер по борьбе с нелегальным оборотом оружия. Так, в нескольких областях Украины, приступили к изъятию из оборота нелегального оружия. Полиция проводит комплексные отработки в Донецкой и Луганской, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

А в Киеве, полиция работает в усиленном режиме уже несколько дней. Кроме усиления патрулей на улицах, на въездах-выездах в городе установили дополнительные дежурные посты. На них патрульные совместно с нацгвардейцами выборочно обыскивают автомобили. Ищут взрывчатку и оружие. Из-за проверок автомобилей в воскресенье, 5 ноября, на подъездах к столице образовались километровые пробки. В таком усиленном режиме столичная полиция будет работать минимум до 12 ноября.

Как стоит себя вести законопослушным гражданам при таких обысках и какие полномочия дает полицейским усиленный режим, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки посилений режим розширює повноваження поліцейських?

– Він їх розширює лише в частині динаміки. Тобто обмеження руху створює певні перешкоди, певні фільтри, якщо ми говоримо про транспортні засоби, а відтак і для самих водіїв. Таким чином, мають право правоохоронці, як і під час посиленого режиму, так і під час не посиленого режиму, в різних місцях оглядати зовнішньо транспортний засіб, як всередині так і зовні, і безпосередньо мають право оглядати самих людей.

Але є певний алгоритм дій: якщо ми говоримо про автомобілі, то порпатися своїми руками правоохоронці не мають права у вашому автомобілі. Для того, щоб нічого не підкинули і нічого не викрали.

Якщо ми говоримо про людей, те ж саме, правоохоронці лише мають говорити, що робити. "Поправте це, перемістіть в інше місце сумку, пакет, розкрийте його", але самі робити цього не можуть.

Є алгоритм спілкування з правоохоронцями, він коротенький – це для громадян дуже практично і дієво. Підходять правоохоронці. Якщо вас кличуть до себе, тобто кажуть: "підійдіть, будь ласка", то запитання: кому потрібно, вам чи мені? Вам треба, ви і підходьте. Після цього вітаються: "доброго дня".

До речі, мало хто знає, що вітаються правоохоронці не з метою показати свою культуру насправді, а з метою, щоб зрозуміти, чи розумієте ви їх мову. Якщо вони кажуть: "доброго дня", а ви відповідаєте: "гутен так", то зрозуміло, що тут постає питання з перекладачем.

Якщо вони вітаються з вами: "доброго дня", а ви на жестах щось показуєте, зрозуміло, що скоріше за все, ви або німий, або глухонімий. І таким чином вони повинні теж залучати перекладача. Після того, якщо вони до вас, як до громадянина, вже звертаються з якоюсь вимогою, наприклад, я раджу в цей же момент, коли з вами вітаються, включати відеокамеру свого мобільного телефону і все знімати, що навколо. Це моя практична порада наступна.

Тепер ще. Як тільки починають з вами про щось розмовляти, ви повинні знати, з ким ви розмовляєте. Навіть після того як вони представилися, будь ласка, ваші документи, ви маєте право сфотографувати це посвідчення, маєте право прочитати, виписати з нього все, що потрібно.

Під час самого спілкування, якщо вам не подобається тон розмови з правоохоронцями, якщо вони починали за здравіє, а закінчили за упокой, тобто починали ввічливо, нормально, а потім переходять на "ти", або починають "та давайте швидше", тобто починають вас підганяти, це вже зміна тону, таким чином це неправильно, цього не можна допускати, витримуйте дистанцію між ними і собою, бо це перш за все ваша безпека.

І якщо вам щось не подобається, викликайте на місце не тільки оперативну частину самої поліції, але викликайте на місце відповідального чергового прокурора, який заступає на добове чергування. В кожній прокуратурі кожного району кожного міста є такий відповідальний прокурор.

Щоб він допоміг розібратися в ситуації з поліцейськими?

– Безперечно. Більше того, прокуратура здійснює загальний контроль над діяльністю правоохоронців. Я би ще радив, якщо так відверто сказати, як адвокат, одразу ж на місце навіть словесного конфлікту викликати лікарів. "103" викликайте, вони приїдуть, це ж до речі ваші потенційні свідки у майбутньому.

Тому що правоохоронці, якщо йдуть на конфлікт, або конфлікт стався як такий, або третя особа якась вникнула в розмову, внаслідок чого розв'язався конфлікт, що ви до них чіпляєтесь. Але саме через них часто виходить вже конфлікт між людиною, яку зупинили і між самими правоохоронцями, а потім ця нейтральна особа, нібито нейтральна, десь зникає, а ви лишаєтесь один на один з поліцейським, а вже розкручений негатив.

Так ось, викликайте на місце лікарів, тому що вони ж будуть в подальшому, в разі необхідності, в разі затримання вас, або в разі супроводу вас до райвідділу, чи там до опорного пункту поліції, вони будуть свідками того, що справді так і так викликав такий-то, значить йому потрібна була допомога, а не поліціянтам.

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Були повідомлення, що киян зупиняє поліція і питає документи навіть під час пробіжки. А людина має завжди мати з собою документи?

– Ні. Навіть якщо ви сміття просто винесли, а до вас підійшли і запитали документи, у нас нема надзвичайного стану, станом на сьогоднішній день в Україні немає особливого якогось стану, принаймні в містах. Це право правоохоронців запитати ваші документи.

У вас є точнісінько таке саме право повідомити їм, що з документами все в порядку, вони вдома, чи на роботі, неважливо. Тобто це право. Вони мають право таке запитати, ви маєте право їм відмовити. Маєте право послатися на те, що зараз документи принесуть.

А чи можуть поліцейські затримати громадянина без документів?

– Затримати не можуть, тому що взагалі, затримання, або добровільне підкорення органам влади, представникам органів влади, або це силове підкорення собі. КПК дуже чітко визначає це все, якщо вони хочуть сісти до в'язниці за перевищення влади, службових повноважень, або за інші дії, то безперечно це ж ККУ має такі види покарання для правоохоронців. Затримати можуть тільки якщо ви порушуєте якийсь порядок. Вони можуть вас попросити кудись пройти з ними, наприклад, до автомобіля і так далі.

Знову ж таки, з позиції того, що я буду виконувати виключно законні вимоги, чітко треба стояти на своєму. По-перше, з ким я розмовляю, по-друге, надайте мені можливість зателефонувати до адвоката, якому я довіряю, або до центру безоплатної правової допомоги. Я нічого не буду робити, хочете: на руках мене несіть, я вам не перешкоджаю, але я нікуди добровільно з цього місця зараз не йду. І якщо у вас є можливість залучити велику кількість свідків, чим більше, тим краще, залучайте свідків, прямо криком, прямо просто звертайте увагу перехожих, тому що підійдуть люди, у них можуть бути вже і документи, і телефони, можна попросити у когось телефон і зателефонувати до близького рідного.

І залучайте журналістів, кого знаєте, є інтернет-сайти, є відкриті доступи до інформації.

Для встановлення особистості хіба не можуть привезти до поліцейського відділку?

– Якщо ви щось порушили, то крім затримання за адміністративне правопорушення можуть заодно встановити, хто ви є, якщо нема документів.

Але якщо ви нічого не вчиняли, вас просять пройти, ввічливо, то ви як законослухняний громадянин, кажете: "я готовий пройти з вами куди завгодно, але зараз я піднімусь, візьму документи, викличу адвоката". Тут же ви викликаєте медичних працівників, тобто ви створюєте для себе захист, тому що якщо ви про себе не будете думати, то про вас ніхто не буде думати.

Ранее адвокат Иван Либерман в эфире радиостанции Голос Столицы уже заявлял, что во время усиленного режима к полицейским стоит относиться критически.

А юрист Ростислав Кравец высказал мнение, что полиция превращается в неконтролируемый преступный синдикат.