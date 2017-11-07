Рост числа суицидов: для людей смерть как игра – психолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

75% процентов украинцев не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. При этом Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицида, который является результатом психического расстройства. Такие данные приводятся в исследовании Международного медицинского корпуса и Всемирного банка, а обнародовал их Минздрав.

В отчете также говорится, что есть большое количество психиатров, но не хватает психологов, психотерапевтов и социальных работников. При этом есть расчеты, что к 2030 году депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в странах с низким доходом.

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Обнародованную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала психолог Наталья Кухтина.

Вы согласны с результатами исследования?

– Во-первых, в нашей стране еще совсем недавно термин "психическое здоровье" был за пределами допустимого. Он считался ненаучным и неприемлемым, и это было совсем недавно, буквально десять лет тому назад.

У нас еще только совсем недавно стала формироваться культура психологической помощи и поддержки, потому что у людей очень четко сформирован стереотип, что психолог и психиатр – это одно и то же лицо.

Нет. Люди, которые страдают психическими расстройствами, ими занимается психиатр, и эта служба — совершенно отдельная. Люди, которые переживают то или иное состояние, может быть, какой-то стресс, психотравму, много этих состояний, то это — прерогатива психолога, и культура обращения к психологу для того, чтобы уравновесить свое внутреннее психическое состояние, она еще — только в зачаточном состоянии, она еще только формируется, но она еще очень хорошо развивается.

У нас формируется школа, готовят специалистов, и у нас — хорошее будущее в Украине с точки зрения помощи людям в плане восстановления психического здоровья.

Что в этом направлении у нас делается?

– Я работаю как психолог — страшно сказать сколько лет, уже третий десяток лет, и я могу абсолютно точно судить, что количество обращений 20 лет назад и сегодня — очень отличается, и вообще само содержание обращений очень изменилось.

Люди стали думать и уважать свое состояние. Люди стали думать о себе и обращаться за профессиональной помощью, потому что у нас было сформировано совершенно другое отношение на протяжении десятков лет: возьми себя в руки, не обращай внимания или же психиатрия, а основное состояние нас, людей – мы все находимся в третьем состоянии, в состоянии так называемых переживаний. И вот для того, чтобы уравновесить свое состояние, иногда можем сами, часто можем сами, но далеко не всегда, и поэтому люди стали обращаться.

Появилась хорошая литература, стали открываться различные группы, курсы, очень много индивидуально специалисты работают, и люди обращаются за помощью, и поэтому я очень оптимистично настроена в плане укрепления психического здоровья с точки зрения профессиональной помощи.

Существует ли у нас нехватка квалифицированных психологов, психотерапевтов?

– Это самый болезненный вопрос, потому что в нашей стране до сих пор нет закона о защите психического здоровья человека.

У нас до сих пор нет четкой идентификации, кто такой психолог и кто отвечает за эту профессию, за подготовку этих специалистов, кто такой психотерапевт – это, понятно, врач и это медицинский институт готовит этих специалистов и поэтому у меня совершенно нет никакой возможности ответить четко, дать четкий ответ на ваш вопрос, потому что наша профессия не идентифицирована в государственном масштабе и поэтому у нас рядом с очень высокими специалистами и профессионалами, с хороший профессиональной подготовкой, есть огромное количество просто самозванцев, которые наносят вред людям.

Они закончили какие-то курсы, назвали себя психологами и занимаются, так сказать, этой работой.

Нужен ли контроль со стороны государства в этой сфере?

– Конечно, и как минимум нужно управление этим процессом. Пока что, наверное, им не до нас.

Относительно суицидов, в Украине это проблема какой возрастной категории?

– Вы знаете, дело все в том, что сейчас наша страна, все люди, которые живут в Украине находятся совершенно в особом положении, состоянии. Поэтому количество суицидов или суицидальных мыслей резко возросло, потому что мы живем в состоянии войны, неопределенности, в очень агрессивном информационном поле.

Человек себя чувствует незащищенным и он не чувствует уверенности в завтрашнем дне и вот это отчаяние, агрессия, если хотите, законы не работают и человек себя чувствует незащищенным. Это все не добавляет уверенности, а отнимает уверенность, а отсюда появляется, растет количество этих суицидальных мыслей.

Плюс еще один очень важный момент. Люди перешли, особенно молодое и среднее поколение, переходят к жизни в интернете. Наш с вами мозг не идентифицирует чувства, которые возникают от реальных событий, от чувств, которые возникают от какого-то интернет-участия виртуального, и когда человек играет либо просматривает какие-то агрессивные сюжеты, где тут – убил, тут не убил, это – игра.

Наш мозг это воспринимает как правду, стирается грань, и тогда смерть становится игрой и поэтому, например, подростки и не всегда даже подростки, люди более старшего возраста – не только от отчаяния, не только от недостатка денег или каких-то экономических трудностей, они совершают или пытаются совершить суицид, потому что они не воспринимают это навсегда. Они как бы играют в эту смерть.

Вот возникла какая-то психотравма, человек не умеет с ней справится и он видит единственный выход, а выходов всегда есть очень много, и на этой территории сегодня очень важную роль должны сыграть именно психологи, профессионально подготовленные, которые понимают, что со всем этим нужно делать, как помочь.

Напомним, ранее психолог Оксана Наконечная в эфире "ГС" отметила, что в Украине отсутствует серьезная государственная политика по информированию всех, кто воевал и теперь не знает что делать с посттравматическим синдромом. Она считает, что ветеранов АТО от суицида спасает только "сарафанное радио".