Рудяков: Paradise Papers – ахиллесова пята Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Участники Международного консорциума журналистских расследований раскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившие название "Райские документы", были опубликованы 5 ноября.

Согласно расчетам экономистов, обнародованные так называемые "Райские документы" показывают, что со всего мира вывели в оффшоры 7,9 триллионов евро. Ежегодно транснациональные корпорации при помощи налоговых убежищ перемещают более 600 миллиардов евро.

Деньги выводились в офшоры на 19 островных государствах, среди которых в частности Бермудские острова, Острова Кука или Мальта.

Как следует из опубликованных документов, летом 2014 года, сразу после избрания Петра Порошенко президентом Украины, его юристы из фирмы Авеллум искали офшорный остров для его кондитерской корпорации Roshen. В письмах к коллегам из фирмы Эплбай (остров Мэн) они использовали термин "tax purposes", что означает "налоговые цели". В этом же письме продажа Roshen упоминается лишь в качестве опции. Хотя ранее Порошенко заявлял, что создание офшора нужно было исключительно для передачи Roshen в слепой траст.

"Для нас это ничего нового ни добавляет и не отнимает. Это просто еще один мазок в ту картину, которая уже нарисована, существует и висит на стене перед нашими глазами. Мы все на нее смотрим, и рядовые избиратели, и не рядовые избиратели, но внимания на нее не обращаем, поскольку это элемент той и политической, и морально-этической, грустной и печальной реальности, но реальности, в которой мы живем", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Как отметил политолог, "внутренние рефлексии" по поводу нового оффшорного скандала и более глубокое изучение материалов, которые представлены в расследованиях, будут важны, но будут иметь более локальное значение.

"Поскольку, во-первых, ситуация в СМИ контролируется очень жестко, и не будет допущено, чтобы все это "взорвалось", а, во-вторых, нет заинтересованных общественно-политических сил, которые могли бы начать раскручивать что-то протестно важное.

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Что касается внешней реакции, то она тоже предсказуемо нулевая. Сегодня, когда скандал только начал раскручиваться, в разных зонах и разных странах он имеет разных резонанс. И, например, немцы на Deutsche Welle уже дали специальный материал, который посвящен русским участникам "Райских досье", а украинцы там не упоминаются.

Немцы, как известно, "законодатели мод" в многих смыслах, тем более на наших просторах, и этот показательно: какие-то русские люди будут перемалываться, тем более, что там солидные представители российской политической, экономической, государственно-политической элиты. А в Украине мы больше внимания обратим на 13 миллионов британской королевы, чем на все остальное. Поэтому я бы большого значения этому скандалу не придавал — по нашим меркам, это мелочь, и Национальное антикоррупционное этим не занимается, поскольку нам это не интересно", — считает Рудяков.

Как подчеркнул политолог, Петр Порошенко — не первый и не единственный фигурант подобного скандала, поскольку все руководители первого-сотого эшелона таких стран, как Украина, изначально коррумпированы, и это известно.

"Досье лежат не только в открытом доступе, а в гораздо более серьезных организациях вне пределов Украины, которые способны запустить даже по одному какому-то вопросу, по одному случаю, расследование, которое выведет на уголовно наказуемые деяния на международном уровне с точки зрения международного, а не украинского права. Это штрих в ту картину, которая уже существует, и в этой картине Порошенко, как и многие другие лидеры, уже ушедшие в отставку, действующие и только приходящие — коррумпированы.

Коррумпированы в особо крупных размерах с точки зрения тех юридических и морально-этических норм, которые официально существуют на Западе. Неофициально Запад живет точно по таким же правилам, по которым живем мы, только они борются с нашей коррупцией, соответственно, это облегчает им мирное сосуществование со своей коррупцией, но Украина находится в другой ситуации – с нашей коррупцией борются. И Порошенко с этой "ахиллесова пятой" может спокойно разгуливать, пока не придет его время, пока не придет время дернуть его за эту "ахиллесову пяту", – пояснил Рудяков.

По его мнению, время Порошенко пока не пришло, хотя есть определенные предпосылки для этого есть – Порошенко оказался в непростой ситуации.

"Он три года отсиживался, и отсиделся, занимаясь своим любимым делом, но не выходя на уровень больших скандалов, а теперь у него ситуация, когда эту стабильность может нарушить любая мелочь.

Порошенко в ближайшие два-три месяца придется предпринимать определенные, достаточно знаковые действия. И по миротворцам, даже Волкер сказал, что нужно не выдвигать свою резолюцию, а попробовать договориться с Россией.

А в нашей ситуации даже попытка договариваться с Россией может быть воспринята в штыки, и может вызвать волну скандального характера действий, с уличными протестами, направленных против Порошенко.

Кроме того, это не единственное, что требуется от президента. Таким образом злоупотребления исполнителей, которые работают на Порошенко, и о которых он не знает, можно считать еще одной палаточкой, которая стала в лагерек нашего грузинского нашего друга товарища и врага. И эта "палаточка" может быть востребована, но только тогда, когда в этом появится целесообразность не внутренняя, а внешняя, которая экстраполируется, проектируется на нашу внутреннюю ситуацию.

Пока что этого нет, и я думаю, что в ближайшие как минимум полгода внешнеполитического заказа на то, чтобы развивать данный скандал, не появится. А наша внутриполитическая ситуация такова, что миллиард больше, миллиард меньше – уже роли не играет, все уже привыкли, что это так и по-другому не будет", – прогнозирует Рудяков.

При этом он отметил, что подобный скандал – это очередной удар по репутации Украины.

"Но поскольку репутация страны и так "ниже плинтуса", к этому нужно только привыкать и говорить: зато у нас сало вкусное", — заключил политолог.