Совет врача: антибиотики, интерфероны, антигистамины не должны вам вредить

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Минздрав опубликовал список препаратов, которые не рекомендуют давать детям для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. В этот перечень попали антибиотики, интерфероны, антигистамины, противовирусные препараты, комбинированные лекарства от простуды и иммуномодуляторы.

Также в министерстве не рекомендуют употреблять сиропы от кашля, поскольку они могут быть вредны для детей до 4 лет, а также витамины и растительные препараты, так как их эффективность — не доказана. Весь перечень разместила на странице в Facebook глава ведомства Ульяна Супрун.

По ее словам, большинство лекарств, которые украинцы покупают или по совету друзей, или по предписанию медиков, на самом деле не преодолевают вирус.

Как нужно правильно лечиться от гриппа и ОРВИ, в эфире радиостанции Голос столицы рассказала терапевт, семейный врач Елена Егорова.

Почему Минздрав не рекомендует именно перечисленные препараты?

— Я начну с большого, а затем перейду к малому. Я бы сказала, весьма хорошо, что данный список был опубликован, почему? Если наши пациенты часто не знают, какие препараты должны быть назначены при тех или иных заболеваниях, будь-то грипп или ОРВИ, то теперь они смогут ориентироваться на этот список. И если врач, по их мнению, что-то им назначает, они, по крайней мере, зададут вопрос: а нужен ли этот препарат? Или задумаются над этим, стоит ли покупать его, тратить на него достаточно немалую сумму денег. И я всегда говорю: здоровье — это только ваше богатство, и только вам его сохранять. И если кто-то пытается вашему здоровью навредить, назначая ненужные препараты, что надо делать? Менять врача.

Но люди верят, что априори врач не может навредить.

— Так должно быть. Но бдительность и самообразование в наше время должны уже начинать посещать наших пациентов, потому что, к сожалению, от медицинской ошибки никто не застрахован, пусть даже она была неумышленной.

То есть в этом списке нужно обратить внимание на препараты, которые не рекомендуется, но и не запрещены?

— Безусловно. Почему так? Объясню. Теперь перейдем к малому, например, к нескольким конкретным частным случаям. Возьмем, к примеру, антибиотики. Эти препараты не лечат, эти препараты не борются с вирусом, эти препараты — антибиотики, они против жизни, против бактерий. Вот с этим они борются. Но не против вируса. Соответственно, назначение антибиотиков просто недопустимо в период острой вирусной инфекции. Но, опять тут мы переходим куда? К врачу, который знает, которому виднее, который на основании своего опыта, знаний и тому подобного ставит диагноз, и приходит к заключению, когда и что нужно назначить. Потому что вирусная инфекция сама по себе не лечится антибиотиками. Но так бывает часто, что присоединяется вторичная и уже бактериальная инфекция, либо осложняется, либо иммунитет, допустим, не справился сам с этим вирусом, и тогда мы можем дать что-то еще. И вот тут врачу будет видно и понятно, стоит ли тогда уже добавлять антибиотики к данному лечению.

Какие препараты и в каких случаях действительно неэффективны?

— Что касается интерферонов, то моя душа всегда к ним не лежала. Иммунология — это отдельная область и назначать иммунные препараты, иммуномодуляторы, как и интерфероны, это задача иммунолога. На основании, опять же, предварительных исследований, той же банальной иммунограммы. Назначение всех препаратов иммунных может быть, но я считаю, и я думаю, что со мной согласятся практически все иммунологи, в период относительной ремиссии. То есть не в период острого проявления заболевания, потому что мы порой вторгаемся в такую систему организма, и не знаем, чем это вообще закончится потом по факту, потому что организм включает сам свои ресурсы. Иммунитет — это очень сложная система. И на самом деле, наука иммунология — это весьма молодая наука, мы еще многого не знаем о том, как это работает, поэтому наша задача тут и как врача, и как пациента, не мешать, не навредить работе иммунитета.

Дальше — по группам. Антигистаминные. Тут — все понятно, на самом деле, это препараты — симптоматические, то есть они не являются основными препаратами выбора в лечении заболевания, но опять же, на усмотрение врача, если он видит какое-то аллергическое проявление на фоне вирусного заболевания, если он видит какую-то отечность, то он имеет право назначить какой-то препарат антигистаминной группы. Но это не должно быть самолечением. И тут я хочу сказать главное: наши люди, наши пациенты, увы, все эти препараты зачастую сами себе покупают. Кто-то сказал, друзья посоветовали, но я говорю, что нужно сходить к врачу — всегда, обязательно. Начало гриппа или какого-то другого вирусного заболевания — вы не можете сами порой отличить, что с вами происходит. И только врач, опять же, говорю на основании своих знаний, опыта и своей работы, может поставить диагноз, собрать правильный анамнез и назначить правильное лечение.

В каких случаях нужно перепроверять выписанный врачом рецепт?

Если вы видите, что назначенное вам лечение в течение суток-двух не приносит облегчения, скажем, это температура, интоксикация, все явления, связанные с интоксикацией, головная боль, боль в мышцах, это, как правило, при всех вирусных заболеваниях в той или иной степени происходит. Если кашель, который возник при гриппе не уменьшается, а усугубляется, если присоединяются какие-то хрипы, клокотания, тут надо обратить внимание, значит, вам не помогает это лечение, может, оно — не совсем корректное, или его нужно поправить, или поменять. То есть, когда вы видите, что какие-то симптомы нарастают, или не уходят.

Вакцинация как защита от гриппа и ОРВИ, насколько она необходима для детей?

— Это все-таки эффективно. Вся Европа, они регулярно накануне объявления эпидемиологического периода по гриппу, все проводят вакцинацию. Поэтому у них и переносится грипп легче, и с меньшим перечнем осложнений, а у нас просто нет такой хорошей привычки, но тут вопрос иногда у людей возникает, какие вакцины? Зачастую, ответ врачей-инфекционистов будет следующий: лучше колоть, чем вообще не колоть. Потому что очень много людей сейчас у нас, особенно детей, являются иммунодефицитными, то есть рождаются уже с иммунодефицитными состояниями, или потом его приобретают, и любой грипп, даже не самый опасный штамм гриппа, может привести к разным осложнениям, различного рода пневмониям, менингитам, энцефалитам. Поэтому все-таки вакцинация набирает обороты, и это — действительно эффективно. Это если и не убережет полностью, но в вакцине обычно находится несколько компонентов, которые должны защитить от всех перекрестных штаммов гриппа, которые будут в этом году. По крайней мере, так просчитывают ученые и вирусологи.

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К слову, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире Голоса столицы заявила, что в Украине уже начался эпидсезон, и чтобы уберечься от гриппа вакцинацию нужно делать уже сейчас. Она также отметила, что вакцинация безопасна не для всех, тем не менее весь мир делает прививки против гриппа, причем, заблаговременно.