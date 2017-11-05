Женский вопрос: нужны ли политики-женщины?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Вслед за списком самых влиятельных женщин мира, который накануне представил журнал "Форбс", свой рейтинг опубликовали в Украине. Сотню влиятельных украинок представил журнал "Фокус". Их определяли по пяти критериям. В результате, на первом месте — глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором — представитель президента в Верховной Раде и жена генпрокурора Ирина Луценко, на третьем — первый вице-спикер Ирина Геращенко. Супруга президента Марина Порошенко оказалась только седьмой.

Самыми влиятельными женщинами в мире, по версии "Форбс", являются — уже в который раз — канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьем — Мелинда Гейтс, жена миллиардера Билла Гейтса.

Обнародованные рейтинги самых влиятельных женщин в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировала эксперт-международник Анна Шелест.

Самые важные места в рейтингах, составленных мировыми СМИ, отводятся Ангеле Меркель, Терезе Мэй и так далее. Насколько это отображает реальную степень влияния женщин в политике?

— В первую очередь давайте сразу понимать, что подобные рейтинги являются субъективными, поскольку даже рейтинг самых богатых людей мира основывается на каких-то цифрах. Хотя тоже эти цифры очень часто оспаривают, потому что там одно — учитывают, другое — не учитывают, пересчитали, например, валюту Индии в доллары США. А что касается рейтингов влиятельности, то здесь очень сложно все-таки, особенно, когда у нас одновременно и представители бизнеса, и политики, и СМИ, или даже, скажем так, массовой культуры, поскольку что в списке "Форбс", что в списке "Фокуса" есть певица, актриса. А каким образом можно сравнить их влияние? Понятное дело, что оно — абсолютно разное. Кто-то контролирует ядерную кнопку, а кто-то просто через посты в Twitter может сформировать общественное мнение по тому или иному вопросу. Не говоря о том, что в современных условиях создавать список влияния только по гендерному признаку — не совсем корректно. Потому что если мы будем говорить о той же Меркель, то ее влияние абсолютно спокойно можно сравнивать не просто с влиянием других женщин-политиков, а и с влиянием большинства мужчин-политиков.

Почему именно на рейтинги женщин-политиков или рейтинги влиятельности женщин обращают внимание мировые издания? Это обусловлено борьбой за права женщин? РИА Новости | Перейти в фотобанк Шерше ля фам. Куда пропала Юлия Тимошенко, вы не знаете?

— Нет, к сожалению, проблема не то, что не решена, а в некоторых странах она наоборот переходит от лучшего к худшему. Потому что если посмотреть на целый ряд рейтингов по возможностям женщин, которые издает и Мировой банк, и Всемирный экономический форум, можно увидеть, что государства по возможностям женщин для развития в политике — некоторые африканские страны — имеют намного лучшие позиции чем та же Великобритания или США. До недавнего времени, если возьмем 2012 год, в США в органах законодательной власти где-то 11% женщин всего лишь было, в Великобритании — 7%. И это мы говорим о странах с развитой демократией. А при этом мы могли взять в тот же год Ирак, и там было 25% женщин представлено в парламенте по новой Конституции. Поэтому здесь — действительно очень большая разница между государствами, как они подходят, и на повестке дня сейчас фактически всех международных организаций — это 50% женщин к 2050 году, это такая большая цель, к чему стремятся.

Во-вторых, это все-таки понимание квот и понимание реальных возможностей. Потому что, как в Украине, у нас задекларированы везде, где только можно, по всему законодательству, равные возможности в политике, например, или в бизнесе, и вообще продвижении по службе, но практически все опросы мужчин показывают, что да, в Украине кого-то ущемляли. Как только вы начнете поднимать статистику по тем же зарплатам или по количеству женщин в органах власти, по количеству женщин на постах министров, губернаторов, послов и так далее, вы получите кардинально отличающуюся ситуацию. До где-то с 1991 до 2015 в Украине было всего четыре женщины-губернатора на 25 областей.

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Еще два года назад у Украины было всего четыре женщины-посла за границей. Хотя Украина много лет назад, подписала соответствующую конвенцию ООН, по которой, в том числе, говорится и о равном гендерном представительстве за рубежом. Имеются в виду и посольства, и различные международные организации. А у нас их было всего четыре на тот момент, из около 80 представителей Украины за рубежом на высоких постах. Вот так вот и получается, что, наверное, из-за этого и составляются рейтинги. С одной стороны, сугубо потешить чье-то самолюбие, а с другой стороны, все-таки и вдохновить, возможно, многих, что это возможно, что "стеклянные потолки" существуют, но их можно пробивать. Вот вам примеры тех, кто смог это сделать.

К слову, что касается главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая возглавила украинский рейтинг влиятельности женщин, то директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире "ГС" заявил, что у нее — все шансы в 2019 году выйти во второй тур президентских выборов и победить.