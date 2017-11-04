Бекешкина: у нас не сажают тех, кого действительно нужно посадить

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Бороться с коррупцией надо с помощью ужесточения уголовного наказания. Так считает большинство украинцев. Именно такой способ борьбы с коррупцией оценили на 3,5 балла по 5-ти бальной шкале. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда "Демократические инициативы" и фирмы "Юкрейниан социолоджи сервис". Опрос они проводили с 18 сентября по 3 октября, в рамках которого опросили около 2 тысяч респондентов.

Возвращаясь к результатам исследования, оно показала, что украинцы считают, что более-менее эффективно бороться с коррупцией можно с помощью специализированных антикоррупционных органов и введения юридической экспертизы всех нормативных актов.

В свою очередь, наименее эффективными респонденты считают аттестацию государственных служащих, повышение заработной платы госслужащим и люстрацию госорганов. То есть все те действия, которые сейчас проводятся по борьбе с коррупцией, украинцы считают неэффективными.

Также результаты исследования показали, что большинство украинцев не верят в возможность преодолеть коррупцию в стране — таких 39% опрошенных. 30% считают, что перспективы преодоления коррупции в Украине все-таки есть, и еще 31% опрошенных не смогли дать определенного ответа. Наиболее пессимистично относительно перспектив преодоления коррупции настроены жители на востоке страны.

Результаты исследования проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Глава правления Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина

(текст публикуется на языке оригинала)

Як змінилися погляди українців щодо корупції останнім часом?

— Останнім часом люди вважають, що корупції стало більше. І це взагалі дещо парадоксальна річ, тому що все-таки її стало менше, вірніше вона стала носити інший характер. Корупція за попередньої влади була системна. Я порівнювала це з такою помпою, яка відкачує гроші від низу до верху. Зараз корупція носить дещо хаотичний характер. Але це з'являється щоденно на екранах, люди на це дивляться і люди бачать, що належних заходів не робиться і тому їм здається, що корупції стало більше.

Чи бачать українці позитивні рухи в плані боротьби з корупцією?

— Люди, звичайно, бачать, коли не в цьому опитуванні, а в іншому, ми наприклад досліджуємо ставлення до ЗНО, а це є на мою думку найбільш ефективний засіб боротьби з корупцією. Власне, там системні повинні бути зрушення, тобто треба змінювати процедури. Бо інакше ми бачимо, що люди вважають, що якщо звільняти і садити коррупціонерів, то тоді все буде добре. Власне, а хто прийде на ці місця? Ми бачимо, що люди не дуже підтримують підвищення зарплати. Зрозуміло, що якщо у лікаря зарплата 4000 гривень, а він вчився шість років, та ще була інтернатура, то очевидно, що він або піде з цієї посади, або поїде працювати кудись в Польщу, або він буде брати хабарі.

Тобто кримінальне покарання — це перше, чого вимагають українці в боротьбі з корупцією?

— Так.

А чому саме таким методом?

— Коли ми питаємо, як треба змінювати владу, ставимо інші питання, які не стосуються корупції, то людям взагалі здається, то якщо садити, то дуже-дуже позитивно якось змінить життя. Очевидно, я думаю, по-перше, тому що у нас не саджають того, кого треба саджати. Тобто люди бачать арешти, люди про це чують, людям про це говорять, а що далі? А далі все це роками тягнеться. Тому, я б сказала, що вони якось вже скучили по посадкам. Не по арештам, а по посадкам. Але питання в тому, хто прийде на зміну? Чи не будуть це робити ті ж самі люди. Наприклад, судді. Очевидно, що потрібна судова система. Очевидно, що багатьох суддів треба міняти. Але хто прийде на зміну? У нас зараз вже не вистачає, наскільки я знаю, порядку 2 тисяч суддів. В деяких районах взагалі правосуддя не реалізується, тому що там нема кому судити. Але це не так просто: взяв з вулиці людину і призначив суддею. Так само можна позвільняти лікарів, а хто буде лікувати людей? Треба змінювати систему. Це те, що намагається зараз зробити медична реформа, щоб лікарі цілком легально отримували свої гроші.

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По регіонам України якось міняється ставлення до боротьби з корупцією?

— Взагалі я б не сказала, що існують якісь радикально інші відмінності, що стосується корупції. Може дещо більше на сході.

Минулі соцопитування показували, що ця проблема з корупцією найбільш серйозна в Україні. Зараз картина якось змінилася?

— Так само і зараз. Взагалі, 44% населення вважають, що це найбільш серйозна проблема України, плюс додати 36%, які вважають, що вона досить серйозна, хоча є і більш актуальні. Тобто загалом 80% визнають, що це проблема для України. Причому майже половина вважають, що це є найбільш серйозною проблемою. І на мою думку, це правда.

Які органи вважають найбільш корупційними?

— З точки зору населення, найбільш корумпованим є суд. Ще приблизно стільки ж вважають, що ВРУ. Тут деякий парадокс. Найбільш корумпованими вважаються органи, які повинні боротися з корупцією. В першу чергу суд. ВРУ встановлює закони. Прокуратура. Митниця. Ще сюди входять медичні установи. Найменш корумпованими люди вважають, що це церква, громадські організації та ЗМІ.

Яке ставлення українців до хабарів, як воно змінилося за цей рік?

— Тут теж досить багато парадоксів. 40% вважають, що це ганебне явище, яке не має ніяких об'єктивних підстав. З іншого боку, аж цілих 33% вважають, що це складова суспільних традицій. Ще 18% — що це невід'ємна складова ринкової економіки взагалі. А ще 14% — що це тимчасове явище, зумовлене процесами перехідного періоду.

Ранее исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин заявлял, что в Украине не хватает одного органа, чтобы продвигать топ-коррупционные дела.

В свою очередь юрист Евгений Лосовский высказал мнение, что создание региональных комиссий по борьбе и противодействию коррупции в органах внутренних дел "размоет" ответственность власти.