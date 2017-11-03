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    Интервью

    А людей-то нет… Штрих к вопросу о состоянии дел в экономике

    (обновлено: )13120
    От проблемы нехватки материального или финансового ресурса при наличии дешевого, но достаточно квалифицированного труда, которым Украина так долго гордилась, возникла проблема дефицита рабочей силы как таковой, считает Роман Комыза
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Соучредитель и председатель совета Center for Economic Integration and Sustainable Development Роман Комыза поделился своими впечатлениями от участия в расширенном заседании депутатской комиссии Днепропетровского областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

    "Реформы, очередные законопроекты, "промисловий пакет реформ"… Все это слишком напоминает бег по замкнутому кругу, который продолжается уже 26 лет. Приходят и уходят люди, переписываются сотни законов, меняются созывы парламента, местных советов, и мы все время слышим о каких-то реформах, но только ничего этого по факту нет", — написал на своей странице в Facebook Комыза.

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    “Сейчас для многих очевидно то новое состояние, к которому скатилась экономика. Ведь теперь, от проблемы нехватки материального или финансового ресурса при наличии дешевого, но достаточно квалифицированного труда (которым мы так долго гордились), мы перешли к проблеме дефицита рабочей силы как таковой. Вот только несколько тезисов:

    Юрий Товстенко
    Facebook Юрия Товстенко
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    "На нас надвигается катастрофа… это идет со стороны Польши, Чехии, Словакии… Предлагается работа за рубежом, в основном, для рабочих специальностей… Уезжают целыми бригадами… Везде: на улице, в магазинах стоит соответствующая реклама. Идёт массированна пропаганда. Что делать? Организовать бригады по уничтожению этой рекламы?…"
    (завод по производству труб и деталей трубопроводов, Никополь)

    "Сейчас на сайтах для поиска работы размещено 1,5 млн вакансий. Невозможно найти рабочих… У нас полностью уничтожена система профессионально-технического образования"
    (производственное предприятие, Днепр)

    "Наши проектные институты фактически не работают, мы вынуждены обращаться к зарубежным партнерам, чтобы там сделали нам проект"
    (производственное предприятие, Днепр)

    Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов
    Украинское фото
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    Например, у нас есть заказ, есть даже предложения от инвесторов, но я не могу взяться за этот заказ — нет людей…"
    (производственное предприятие, Днепр)

    Не помню точно профиль всех этих предприятий, но это не так уж важно. Данная проблема относится практически к каждому производственному направлению, особенно, предприятий Востока Украины. Люди массово уезжают, причем, утрачивается именно тот человеческий капитал, который мог бы делать значительный вклад в украинский ВВП", — пишет Комыза.

    По его словам, он еще раз убедился в том, что внутри этой модели бессмысленно вообще что-либо менять.

    "Тут ведь, на самом деле, не одна проблема, а три в одном: и общая украинская экономическая отсталость, требующая банальной модернизации; и развал некогда единого экономического пространства всего бывшего совка; и пришествие новой экономики, к которой Украина, в основной своей массе, совершенно не готова…", — констатировал Комыза.

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