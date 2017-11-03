А людей-то нет… Штрих к вопросу о состоянии дел в экономике

РИА Новости Украина

Соучредитель и председатель совета Center for Economic Integration and Sustainable Development Роман Комыза поделился своими впечатлениями от участия в расширенном заседании депутатской комиссии Днепропетровского областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

"Реформы, очередные законопроекты, "промисловий пакет реформ"… Все это слишком напоминает бег по замкнутому кругу, который продолжается уже 26 лет. Приходят и уходят люди, переписываются сотни законов, меняются созывы парламента, местных советов, и мы все время слышим о каких-то реформах, но только ничего этого по факту нет", — написал на своей странице в Facebook Комыза.

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“Сейчас для многих очевидно то новое состояние, к которому скатилась экономика. Ведь теперь, от проблемы нехватки материального или финансового ресурса при наличии дешевого, но достаточно квалифицированного труда (которым мы так долго гордились), мы перешли к проблеме дефицита рабочей силы как таковой. Вот только несколько тезисов:

"На нас надвигается катастрофа… это идет со стороны Польши, Чехии, Словакии… Предлагается работа за рубежом, в основном, для рабочих специальностей… Уезжают целыми бригадами… Везде: на улице, в магазинах стоит соответствующая реклама. Идёт массированна пропаганда. Что делать? Организовать бригады по уничтожению этой рекламы?…"

(завод по производству труб и деталей трубопроводов, Никополь)

"Сейчас на сайтах для поиска работы размещено 1,5 млн вакансий. Невозможно найти рабочих… У нас полностью уничтожена система профессионально-технического образования"

(производственное предприятие, Днепр)

"Наши проектные институты фактически не работают, мы вынуждены обращаться к зарубежным партнерам, чтобы там сделали нам проект"

(производственное предприятие, Днепр)

Например, у нас есть заказ, есть даже предложения от инвесторов, но я не могу взяться за этот заказ — нет людей…"

(производственное предприятие, Днепр)

Не помню точно профиль всех этих предприятий, но это не так уж важно. Данная проблема относится практически к каждому производственному направлению, особенно, предприятий Востока Украины. Люди массово уезжают, причем, утрачивается именно тот человеческий капитал, который мог бы делать значительный вклад в украинский ВВП", — пишет Комыза.

По его словам, он еще раз убедился в том, что внутри этой модели бессмысленно вообще что-либо менять.

"Тут ведь, на самом деле, не одна проблема, а три в одном: и общая украинская экономическая отсталость, требующая банальной модернизации; и развал некогда единого экономического пространства всего бывшего совка; и пришествие новой экономики, к которой Украина, в основной своей массе, совершенно не готова…", — констатировал Комыза.