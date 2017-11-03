Скандал с "Укроборонпромом". Пашинский хочет сохранить "кормушку" - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В четверг на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне произошел скандал. Глава комитета Сергей Пашинский обвинил "Укроборонпром" в срыве государственного оборонного заказа. Также он заявил, что инициирует большое разбирательство про этому поводу – при участии представителей Минобороны, НАБУ и Генпрокуратуры, а также сообщил дату этого заседания — 20 января 2018 года. В свою очередь, замгендиректора "Укроборонпрома" по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак заявил, что до 31 декабря концерн выполнит все свои обязательства.

Конфликтную ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт Сергей Грабский.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Чи можуть звинувачення Пашинського на адресу "Укроборонпрому" та його керівництва бути проявом боротьби за контроль над цією компанією?

— Так, я можу погодитися з цією думкою, тому що з огляду на те, що робиться зараз, і ті задачі, які стоять, вибачте, зараз — початок листопада, і дуже зарано говорити про те, що, можливо, буде зірване оборонне замовлення як таке. Тому з огляду, можливо, на деякі збої у графіках постачання озброєння, військової техніки, це виглядає виключно як політична заява, про яку не можна говорити, що вона віддзеркалює повні реалії того, що дійсно відбувається в оборонпромі. Я можу собі уявити, і це не може бути такою таємницею, що є певні складнощі, пов'язані з об'єктивними і суб'єктивними причинами. Але зараз робити такі гучні заяви з точки зору державного діяча було б зарано. І тому це виглядає просто як політичний демарш.

Навіщо такий політичний демарш потрібен, адже раніше Пашинського пов'язували з "Укроборонпромом". Що змінилося?

— Мабуть, та думка, що була Вами висловлена на початку, має сенс, тобто його відсторонюють потихеньку від важелів впливу на "Укроборонпром", відсторонюють від грошових потоків, які надходять туди, і виходять. Тобто зміна керівництва і відтягування від годівниці, якщо можна так сказати.

Наскільки Пашинський та профільний комітет ВР мають можливості та повноваження впливати на діяльність "Укроборонпрому"?

— Профільний комітет ВР — це орган більше законодавчої влади. Так, вони можуть ініціювати певні перевірки, що є абсолютно природнім і допустимим. Але якщо ми говоримо про демократичні цінності і різні гілки влади, це виглядає просто як політична розправа, можливо. Тому вплив можливий, але наскільки він буде ефективний… Особливо, з огляду на те, що "Укроборонпром" погано чи добре, але він виконує основні завдання, і він поставляє озброєння, військову техніку. Тому кожна така перевірка, наскільки вона була доцільна або недоцільна, вона впливає, в тому числі, і на виробничий процес, і на оплату контрактів, тощо. Тобто з огляду на те, що вони заявляють, і комітет, Пашинський, можна сказати, що як би вони не нашкодили дійсно, і вже внаслідок їх перевірок не були факти зриву постачання озброєння і військової техніки, або своєчасної оплати.

Тобто така конфліктна ситуація може призвести до зриву вчасного постачання?

— Цілком ймовірно. Тому що тут — перешкоджання діяльності. Розумієте, коли проводиться перевірка, це вилучаються фінансові документи, інші документи, це затримується, заморожується оплата, проходження платежів, проходження постачання на один, на два, на три дні, можливо, більше. Тому цілко ймовірно, що це може статися… Тут ще виглядає так, що до кінця контактних термінів важко говорити про можливість зривів. Тобто можливо говорити про, використовуючи презумпцію невинуватості, тільки після того, як якесь дійство вже сталося, а не заявляти за два місяці до завершення року про можливість таких зривів. Тобто можна будь-яку людину звинуватити в тому, що вона хоче скоїти якесь кримінальне дійство, і почати перевірку перед тим, як вона щось зробила. Так само і тут. Тому який сенс це робити? Після завершення фінансового року, заради Бога, можна вже по факту чогось проводити розслідування. Але не висувати звинувачення заздалегідь, не маючи під собою певних підстав це робити.

Це вплине якимось чином на узгодження оборонного бюджету на наступний рік?

— Я думаю, що не вплине. Я думаю, що це — просто намагання вирвати якісь певні преференції, і це просто виглядає як таке політичне перетягання канату в одну чи іншу сторону. Загалом ситуація склалася вже на сьогодні така, що бюджет фактично сформований, основних зауважень до нього не існує. На жаль, грошей, які виділяються, там недостатньо для забезпечення постачання озброєння і військової техніки, але… Сергій Пашинський і на комітеті зокрема, також окремі депутати говорили про необхідність реформи "Укроборонпрому". Про це говорять давно, але ми не бачимо конкретних дій з цього приводу.

На Вашу думку, яка реформа необхідна "Укроборонпрому"?

— Тут треба розуміти, що "Укроборонпром" є дитя української промисловості і української економіки об'єктивно. І відповідно до цього не може відповідати всім викликам і реаліям сьогоднішнього життя. Тобто якщо ми хочемо вивести Україну у цивілізаційний простір Європи і США, то нам треба приймати правила гри, які там дійсно існують. І відповідно реструктуризувати систему так, як вона працює на Заході. Там так само є концерни, які займаються постачанням озброєння і військової техніки. Тобто реформування має проходити вже західної спрямованості. Тобто позбуватися залишків нашого совкового менталітету, який залишився від тих органів управління, від тих структур управління, які ще діють за старими радянськими схемами. Тобто така реформа абсолютно необхідна і про це треба говорити, і суспільство про це має знати.

Коли мова йде про західні зразки, то в США кожну закупівлю можна перевірити в режимі онлайн, а в Україні все — за грифом "Цілком таємно", відповідно, жодного контролю за фінансовою діяльністю, за можливими зловживаннями просто немає.

— Тут Ви підняли більш широку тему, тему широкого реформування. Тому що я скажу, як людина, яка була з цим пов'язана, що в нас перелік відомостей, що складають державну таємницю, він, фактично, був перекладом радянського переліку відомостей, що складають державну таємницю. І тому він так само потребує перегляду, з урахуванням реалій, з якими ми стикнулися вже в 21-му столітті. Ми до цього часу користуємося переліком, який фактично був створений ще в середині минулого століття. І тому і це потребує реформування. Я не кажу, що тільки оборонпром як такий ми реформуємо, і все стане добре. Вся наша система потребує глибокого реформування. Тобто ми з цим стикаємося всюди.

Чи можливо зробити фінансову діяльність "Укроборонпрому" відкритими? Голос Столицы Жданов: "Укроборонпром" монополизировал рынок, но страдает качеством

— Абсолютно можливо. Чому б ні? Єдине, що тут, як людина військова, я можу сказати, є певна пересторога, що противник може дізнатися про реальні обсяги постачання озброєння і військової техніки у війська. Тобто і він може спрогнозувати певні дії. Розумієте, в США їм просто немає кого боятися. І вони — ті обсяги військової техніки і озброєння, якими вони оперують, не можуть бути таємними. І навіть потенційний противник США, знаючи ці обсяги постачання, він ніяк не може вплинути на це. Це технічно неможливо. У нас, на жаль, ситуація — кардинально інша. Сказати, що це буде 100% відкритим, я не можу на сьогодні. Це було б злочином, таке говорити. Але те, що деякі постачання мають відкриватися поступово, і певні представники українського суспільства, певні парламентарі мають мати доступ до державної таємниці, і вони, ми обирали їх, вони відповідають за це. Інша справа, що вони це можуть перетворити на власні політичні ігри, що було б неправильно. Але це вже вибір наш з вами. Кого ми обрали, той і працює у парламенті. Кому ми довіряємо, той має нести відповідальність за те, щоб "Укроборонпром" працював відкрито, прозоро, і корупційні схеми там не діяли.

Стоит отметить, что замгендиректора "Укроборонпрома" по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак в эфире "ГС" заверил, что государственный оборонный заказ будет полностью выполнен к концу года, как и предусматривают контракты. Он также отметил, что в задержке поставок танков для ВСУ виноваты не конкретные люди, а системные пробуксовки.