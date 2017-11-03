Скандал с землей в Одессе: откуда ноги растут?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Стрелять на поражение без предупреждения. Так, по мнению главного военного прокурора Анатолия Матиоса должен был действовать постовой у воинской части в Одессе.

Стоит напомнить, что на выходных несколько десятков мужчин в балаклавах ворвались на территорию аэродрома "Школьный" в Одессе и снесли с привлечением техники часть бетонного забора. Вместо нее они установили металлический забор, отгородив около 20 соток территории, причем постового военнослужащего, который пытался выяснить, что происходит, просто оттолкнули.

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В полиции Одессы тогда заявили, что никакого захвата не было, эта земля не принадлежит воинской части, а горсовет выделил ее под застройку и это строители установили новую ограду. Теперь это дело расследует военная прокуратура, во вторник, 31 октября, было объявлено о подозрении и задержан временный и.о. командира воинской части и военнослужащий, который в момент вторжения был на посту. Им инкриминируют прямое и умышленное неисполнение служебных обязанностей.

Подробности о ситуации с "захваченным" аэродромом рассказа специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

"Ситуация очень интересная, она закручивается все больше и превращается уже в какой-то детектив небольшой. Объект находится в пределах города, на окраине, за большим торговым центром. И не так давно он начал расширяться. Заднюю парковку полностью загородили забором и начали строить там непонятно что, за забором ничего не видно.

В эту субботу поступило сообщение, что некие люди вторглись на территорию воинской части и, как выяснилось потом, действительно так и произошло, то есть стройка эта немного зашла на воинскую часть. Там довольно спорная земля, на которую претендуют разные предприниматели уже много лет. И вот таким вот образом, видимо, представители "Сити-центра" попытались захватить часть земли, чтобы расширить свою территорию, свой ТРЦ, который они сейчас возводят. И, как выяснилось в ходе разбирательства, обвинили в этом военных, причем тех, которые находились на посту в момент так называемого вторжения. То есть возможно там были какие-то договоренности, но в процессе всех этих разбирательств, сейчас там работает военная прокуратура, а также одесская полиция держит руку на пульс. Там сейчас идет еще, как я понимаю, выяснение обстоятельств, чья же эта земля. Но я так понимаю, что военным все-таки вернут этот кусочек земли, который был захвачен, но этот процесс пока что еще не начался, потому что ограждение стоит.

Пока что подозрения выдвинуты только этому военному, который находился на посту, я так понимаю, что, если расследование ведется только внутри своего ведомства, ему грозит домашний арест. Информация о том, что его арестовали, пока что не поступала.

С понедельника на месте происшествия уже работает мэрия. В выходные дни, когда там произошел так называемый захват, там чиновников не было, но вот в понедельник там работала комиссия мэрии и она тоже выводов не сделала, но говорит что там разбираются в ситуации, выясняется сейчас, чья же это земля. По последним заявлениям она перейдет все-таки обратно в собственность военных, то есть, захват не удался, можно так сказать.

Людей в балаклавах, которые участвовали в захвате земли никто не ищет, как я понимаю, потому что никакого уголовного или криминального производства открыто не было по факту именно захвата в субботу. Потому что, как заявили в полиции, тоже они посмотрели камеры наблюдения и захват не зафиксировали", — сообщил спецкор.

Ранее спецкор из Одессы сообщал, что застройщики, которые вторглись на территорию аэродрома и полицейские сговорились.