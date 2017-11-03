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    Интервью

    Скандал с землей в Одессе: откуда ноги растут?

    (обновлено: )5510
    Спецкор радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что споры за захваченную территорию аэродрома "Школьный" идут давно, но вероятнее всего она вернется в собственность военных.
    Попытка захвата воинской части в Одессе
    048.ua

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Стрелять на поражение без предупреждения. Так, по мнению главного военного прокурора Анатолия Матиоса должен был действовать постовой у воинской части в Одессе.

    Стоит напомнить, что на выходных несколько десятков мужчин в балаклавах ворвались на территорию аэродрома "Школьный" в Одессе и снесли с привлечением техники часть бетонного забора. Вместо нее они установили металлический забор, отгородив около 20 соток территории, причем постового военнослужащего, который пытался выяснить, что происходит, просто оттолкнули.

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    В полиции Одессы тогда заявили, что никакого захвата не было, эта земля не принадлежит воинской части, а горсовет выделил ее под застройку и это строители установили новую ограду. Теперь это дело расследует военная прокуратура, во вторник, 31 октября, было объявлено о подозрении и задержан временный и.о. командира воинской части и военнослужащий, который в момент вторжения был на посту. Им инкриминируют прямое и умышленное неисполнение служебных обязанностей.

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    Подробности о ситуации с "захваченным" аэродромом рассказа специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

    "Ситуация очень интересная, она закручивается все больше и превращается уже в какой-то детектив небольшой. Объект находится в пределах города, на окраине, за большим торговым центром. И не так давно он начал расширяться. Заднюю парковку полностью загородили забором и начали строить там непонятно что, за забором ничего не видно.

    В эту субботу поступило сообщение, что некие люди вторглись на территорию воинской части и, как выяснилось потом, действительно так и произошло, то есть стройка эта немного зашла на воинскую часть. Там довольно спорная земля, на которую претендуют разные предприниматели уже много лет. И вот таким вот образом, видимо, представители "Сити-центра" попытались захватить часть земли, чтобы расширить свою территорию, свой ТРЦ, который они сейчас возводят. И, как выяснилось в ходе разбирательства, обвинили в этом военных, причем тех, которые находились на посту в момент так называемого вторжения. То есть возможно там были какие-то договоренности, но в процессе всех этих разбирательств, сейчас там работает военная прокуратура, а также одесская полиция держит руку на пульс. Там сейчас идет еще, как я понимаю, выяснение обстоятельств, чья же эта земля. Но я так понимаю, что военным все-таки вернут этот кусочек земли, который был захвачен, но этот процесс пока что еще не начался, потому что ограждение стоит.

    Захват воинской части в Одессе
    facebook.com/kpszsu
    На счет три. Захват военного аэродрома в Одессе

    Пока что подозрения выдвинуты только этому военному, который находился на посту, я так понимаю, что, если расследование ведется только внутри своего ведомства, ему грозит домашний арест. Информация о том, что его арестовали, пока что не поступала.

    С понедельника на месте происшествия уже работает мэрия. В выходные дни, когда там произошел так называемый захват, там чиновников не было, но вот в понедельник там работала комиссия мэрии и она тоже выводов не сделала, но говорит что там разбираются в ситуации, выясняется сейчас, чья же это земля. По последним заявлениям она перейдет все-таки обратно в собственность военных, то есть, захват не удался, можно так сказать.

    Людей в балаклавах, которые участвовали в захвате земли никто не ищет, как я понимаю, потому что никакого уголовного или криминального производства открыто не было по факту именно захвата в субботу. Потому что, как заявили в полиции, тоже они посмотрели камеры наблюдения и захват не зафиксировали", — сообщил спецкор.

    Ранее спецкор из Одессы сообщал, что застройщики, которые вторглись на территорию аэродрома и полицейские сговорились.

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