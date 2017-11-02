ProZorro работает? Разговор с замминистра экономики

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Минобороны стало фигурантом скандала с закупкой топлива у компании "Трейд Коммодити". Так, еще в 2016 году стороны заключили 14 договоров о поставках топлива на сумму более 1 млрд грн. В июне-августе 2016 они заключили несколько дополнительных соглашений, по которым цена на тот же объем выросла на 16% от первоначальной стоимости. В НАБУ считают, что увеличение цены происходило "при отсутствии каких-либо правовых оснований". При этом тендер проводился еще до того, как Минобороны полноценно присоединилось к закупкам через систему ProZorro.

О том, насколько эффективно работает система ProZorro, и что происходит в тендерном законодательстве Украины, в эфире радиостанции Голос столицы прояснил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як могла статися ситуація з Міноборони, коли ціну підняли більше дозволених законодавством 10%?

— Вони піднімали ці ціни декілька разів. Там було насправді більше десяти угод. В самому механізмі підняття цін після заключення контракту немає нічого дивного чи неправильного. Тому що в нас справді є ринки, на яких ціни змінюються досить раптово, і відсутність механізму коригування цін приводило просто до того, що компанії не виконували своїх зобов'язань, і треба було перепроводити тендер. Відповідно, там той же самий Міноборони залишався без палива, хтось залишався без харчування, тощо. Тому цей механізм існує в ЄС, він існує і в нашому законодавстві. Зрозуміло, що як і будь-який ручний механізм коригування ціни, їм теоретично можна маніпулювати. Так, закон вимагає, аби під кожне підняття ціни було відповідне підтвердження від незалежної аналітичної структури, що має бути проведений моніторинг відповідного ринку, і зрозуміло, що замовник має погоджуватися на таке підняття виключно тоді, коли це обґрунтовано якимись реальними ринковими чинниками, а не просто бажанням чи змовою сторін. Зрозуміло, що, на жаль, як і будь-яким механізмом, в Україні цим маніпулюють. І зрозуміло, що там цілком вірогідні якісь порушення. Тому я дуже сподіваюся, що в цьому випадку все-таки суд поставить крапку в цій історії, і або відповідно буде доведене порушення і будуть накладені санкції, або ж компанія зможе виправдатися.

Зараз багато хто в Україні зловтішається з цієї ситуації, що начебто не вийшло за допомогою ProZorro побороти корупцію.

— Це — якесь досить дивне і трохи інфантильне ставлення до будь-якої реформи, коли вона сприймається як щось, що має магічним способом взагалі перетворити ситуацію на якусь навіть не ідеальну, а просто уявну. Ми всі розуміємо, що якщо ставити камери на дорогах і штрафувати водіїв, які перевищують швидкість, то це — великий крок вперед порівняно із пузатим ГАІшником з паличкою, з яким можна домовитися, який карає тільки того, хто йому не подобається, а хто йому подобається, він його відпускає їздити п'яним. Це, звичайно, крок вперед. Так працює вся Європа. Але сказати, що після того, як ми це введемо, у нас на дорогах не залишиться жодного порушника, вибачте, це точно буде перебільшення. Так само із системою ProZorro. Ми бачимо, що корупція справді зменшується, ми бачимо, що повертається довіра до тендерів, збільшується кількість учасників тендерів, зростає економія, тощо.

Але зрозуміло, що люди з якоюсь девіантною поведінкою, тобто люди, які готові на свідомі порушення, на свідоме ігнорування закону, які сподіваються, що мене не спіймають, мене не знайдуть, я домовлюсь, вони є в будь-якій країні світу. Наше завдання — зменшити їх кількість до якогось вже зовсім, коли з ним будуть боротись правоохоронні органи. Тому такі випадки, коли правоохоронні органи реагують на тендери, коли вони збуджують кримінальні справи по нашим заявам, коли вони скасовують тендери, коли вони штрафують недбалих замовників, учасників торгів — це позитив, тому що такі випадки, напевно, можуть служити пересторогою для якогось іншого покоління людей з девіантною поведінкою, які також, напевно, могли б захотіти щось "стирити".

Про компанію "Трейд Комодіті" стало відомо торік, коли вона виграла тендер на постачання паливно-мастильних матеріалів. Тоді в ЗМІ писали, що за кілька років компанія "натендерила" майже на 7 мільярдів гривень, хоча до того це був зовсім невеличкий трейдер.

— Для мене некоректно коментувати будь-якого учасника торгів. Я сподіваюсь, що всі вони — гарні, чесні і мотивовані бізнесмени. "Трейд Комодіті", справді, є одним із найбільших трейдерів нафтопродуктів в країні і зараз суперничає з "ОККО", з "Вогом", "Сокаром", з "Укргазвидобуванням" та іншими гравцями. Коментувати їх появу чи акціонерів реальних чи тих, кого часто називають в пресі, мені — як регулятору на цьому ринку — якось дивно. Я ще раз кажу, що наша мета — це максимальна прозорість цього процесу і, відповідно, робота з правоохоронними органами, якщо є підозра на якісь порушення. Тому якраз він, не зважаючи на те, що він був не в ProZorro, в принципі, розгортається саме в тому плані, яким і має бути кейс з якимись підозрами в нормальній країні. Є якась реакція правоохоронної системи і відповідні арешти, арешти банківських рахунків. Сподіваюсь, що суд поставить крапку в цьому питанні.

В україні працює не тільки ProZorro, але і DoZorro — моніторинговий портал публічних закупівель. За рік роботи портал виявив 2 680 порушень у процедурах закупівель, про що говорить ця статистика?

— З одного боку, це — точно мало, тому що в країні в день оголошується близько чотирьох тисяч тендерів, тому, зрозуміло, що за рік роботи дві тисячі порушень, я абсолютно переконаний, що в країні порушень — більше. Їх, напевно, більше на порядки, ніж те, що ми змогли виявити. З іншого боку, це багато, тому що це означає, що у нас є тепер системний механізм роботи з порушеннями не тоді, коли вони просто залишаються десь в Facebook і якби написали, поговорили, забули, статистики немає, реакції немає, і що трапилось — незрозуміло, і навіть якщо це було виправлено, публіка про це не знає. Я завжди кажу, що статистика — це найбільша зброя і, повірте, інколи в кожному конкретному тендері дуже важко визначитись, чи є там свідоме порушення, чи ні.

Зрозуміло, що у замовника є якась своя правда, він каже про те, що приходять до мене тут фірми-метелики, подають пропозиції спеціально, щоб заблокувати торги, мені треба дітей годувати і т.д. Є своя правда у бізнесменів, які кажуть: обклались обмеженнями, довідками, треба збирати пакунки документів, потім чіпляються до зап'ятих і таке інше. У конкретному тендері, ще раз кажу, зробити однозначний висновок можуть тільки коментатори з Facebook. У них є єдиний "глаз-алмаз", але, на жаль, вони не хочуть працювати ні на держслужбі, ні навіть в антикорупційних громадських організаціях. Але статистика таких скарг дає зовсім інше враження. Якщо на когось є десятки відповідних звернень, скарг, негативний висновок по перевіркам, зрозуміло, що там щось пороблено, це — однозначно, і туди мають виходити правоохоронні органи і вже проводити роботу з паперами, опитувати свідків і так далі, працювати в рамках процесуального кодексу. Якщо це окреме порушення, може, всі ми не безгрішні.

Було відкрито 109 кримінальних справ щодо порушень у тендерах, але суди винесли тільки три вироки. Чому так сталося?

— Зрозуміло, що будь-який розгляд будь-якої справи займає інколи значно більше, ніж рік, який існує ProZorro. Не буду згадувати про наші перевантажені суди, про наших чесних суддів, про багато судів, де є некомплект. Але в цілому це — точно не зрада, тобто ми бачимо, що правоохоронна система працює, і умовно у нас є така "воронка продажів" від повідомлень до порушення, до перевірки цих порушень, до перевірок державною аудиторською службою, до збуджених кримінальних справ, до якихось вироків. Але, звичайно, треба працювати більше і, в тому числі, в плані автоматизації цієї роботи. Саме тому ми постійно агітуємо за прийняття відповідного законопроекту, який проводить роботу з ризик-індикаторами, з автоматичною перевіркою кожного тендера на ряд критеріїв. Якщо вони спрацьовують, відповідно, на них автоматично має виходити на перевірку державна аудиторська служба.

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К слову, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" высказал мнение, что в расследовании хищений при закупке топлива Минобороны НАБУ и САП только впустую шумят и, как всегда, пиарятся. По его словам, главные подозреваемые в махинациях уже давно сбежали.