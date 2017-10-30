Власть силовиков в стране усиливается – политолог

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Возле телеканала "Эспресо" 25 октября взорвался припаркованный мопед. Правоохранители говорят, что сработало самодельное устройство.

В результате погибли двое — охранник народного депутата Игоря Мосийчука 30-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. Второй погибший — 36-летний подполковник Михаил Мормиль, бывший сотрудник юридического департамента МВД. Он в момент взрыва проходил мимо телеканала.

Еще двое пострадавших — политолог Виталий Бала, который тоже был на эфире телеканала "Эспресо", и местная жительница.

Самое резонансное событие недели в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, і як вам версії слідства?

— Це ситуація дуже така тривожна, тому що нагнітається така обстановка страху, теракти, і люди, звичайні, прості люди перестають почувати себе у безпеці, тому що фактично загинуло двоє співробітників поліції – один діючий, інший — колишній, поранено дві публічні особи. Відповідно до нормативів, які існують в нашій країні, замах на життя народного депутата – це надзвичайна ситуація національного рівня, тобто включаються всі системи безпеки, і мають реагувати всі органи, і це роблять не тільки ЗМІ. Версії слідства, на жаль, вони дуже різнорідні і, чесно кажучи, я не очікую, що буде якийсь конкретний результат.

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Поговорять і забудуть?

— Я просто можу сказати, що от десь з 2014 року ми ж бачимо, що в Києві ситуація з безпекою все гірше і гірше, напруження в суспільстві все більше і більше, і резонансні такі вбивства, про які дуже багато говорять, жодне з них не було розкрите, навіть вбивство ста людей вулиці Інституцькій, при тому, що ті люди були прибічниками тих, хто зараз при владі, але вони не змогли розкрити, на жаль, і як з Шереметом — й іноземні структури залучались і т.д., тому тут очікувати якогось результату досить складно. На кого насправді був цей замах, важко сказати, тому що, якщо подивитися ті відеозаписи, які були під камерою, то було видно, що він вибухнув, коли проходив цей підполковник біля нього. Тим більше, ця бомба була покладена прямо під камерою, і ті, хто її туди ставили, вони звичайно цю камеру бачили, тобто це, з моєї точки такий саморобний прилад, ця от шрапнель, тобто ці от всякі металеві частки, кулі і т.д., які розлітаються, і там півкіло тротилу, тобто це таке залякування, залякування людей фактично, дестабілізація, і це найгірше.

Я співчуваю і родичам загиблих, і тим, хто постраждав, але просто це вигідно дуже багатьом силам, і дестабілізація в нашій країні це, на жаль, її не вдається припинити, і, зважаючи на ту ситуація так, як розвивається, зараз починається вже такі голоси, коментарі, що влада може ввести якийсь там режим силовий чи надзвичайний стан, заборонити доступ в центр і т.д. Тобто фактично така ситуація, з одного боку, вона на руку Росії, з іншого боку, вона об’єктивно сприяє підвищенню влади силовиків, які і так на сьогоднішній день її в принципі мають досить багато. І тому, з одного боку, насправді в суспільстві є попит на безпеку, а з іншого боку, безпеки ж більше не стає від того, що стає більше людей у формі зі зброєю, практика показує, що, як приїжджають люди на танках із зброєю, то безпеки стає менше.

Принаймні люди більше бояться.

— Да, вони просто, якась рушниця, вона завжди вистрілить, коли появляються люди з рушницями, вони через якийсь час починають стріляти, тому що вони на це навчені. На сьогоднішній день ми фактично знаходимось в такій ситуації, як в Ізраїлі, тобто ми вже близькі до того, що в нас будуть стояти «досмотри» на входах в супермаркети, в кінотеатри, на вокзали і т.д., і весь час люди живуть у ситуації очікування можливого теракту, і це досить складно не бути в безпеці на своїй землі. Тим більше, не зрозуміло, чим це може взагалі закінчитись і коли, тому що ніяких виходів з протистояння з Росією не видно, і тим більше, що ми просто вже стали частиною якоїсь великої гри, і від керівництва України, яким би не було прізвище президента, вже не все залежить в плані того, що можна зробити, щоб принести мир на нашу землю. От різні політики кажуть: «оберіть мене, і я все повирішую», а, на жаль, ситуація об’єктивно така, що ввівши ще 10 тисяч людей зі зброєю в Київ або обравши людину з якимось прізвищем кардинально змінити ситуацію, на жаль, не вдасться.

Чому? Від кого це залежить?

— Чому не вдасться? Тому що протистояння з Росією, воно має глобальний характер, фактично ми є частиною протистояння НАТО і Росії, і не від нас залежить його припинити.

Виходить так, що нас використовують в цій великій грі кожна зі сторін?

— Ми є, скажімо, елементом, є певною фігурою в цій грі, але ми не є гравцем.

Повертаючись до вибуху, чи може це бути тиском на телеканал "Еспресо"?

— Це може бути і тиском на телеканал, це може бути тиском на депутата, це може бути реальним замахом на людину — підполковник, який працював в апараті МВС до 2015 року – це людина, яка дуже багато знає, багато в чому брала участь і, можливо, на нього був замах. Що стосується Мосійчука, він в яких тільки заворушеннях за своє життя він не брав участі, в нього стільки ворогів, що не даремно ж він з охороною ходить. Тому тут стільки можливостей, що, дай боже, нашим спецслужбам хоча б знайти якісь ті доріжки і безпосередніх виконавців, а замовників, я думаю, що це взагалі нереально.

Напомним, ранее политолог Алексей Якубин высказал мнение, что обвиняя Кремль в организации покушения на Игоря Мосийчука, власть только дискредитирует себя и свои последующие действия в глазах общества. Он также не исключает, что могут прогреметь и новые взрывы, поскольку насилие стало восприниматься как нормальный способ решения проблем.