"Казус нардепа". Эксперт: Лотерея - лучший способ отмывания денег

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тысячу гривен. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций.

В общем, Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерею компании "УНЛ" 283 тысячи гривен, 153 тысячи гривен и 134 тысячи гривен.

В представительстве "Украинской национальной лотереи" отказались комментировать выигрыш Ляшко, отметив, что информация о выигрыше и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной.

Какова вероятность трех выигрышей подряд, в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал доктор юридических наук, автор книги "Азартная игра в Украине и за рубежом" Даниил Гетманцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ляшко пояснив журналістам, що виграв 571 тисяч не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольних матчах Ліги чемпіонів. Він казав про "Ліверпуль", він казав про донецький "Шахтар", мовляв, ставив там, де високий коефіцієнт, і так виграв. Чи реально на ставках з високим коефіцієнтом заробити такі гроші?

— Насправді можна тільки позаздрити. Теоретично так, теоретично це можливо зробити, але він говорив про три виграші. Три виграші в нього дивним чином відбулись протягом днів останніх, от тільки він повинен заявити був про ці виграші протягом десяти днів з моменту отримання їх, і це досить дивно виглядає. Однак це буває.

Ляшко каже, що він не зобов'язаний був декларувати і говорити про це ЗМІ.

— Як це? Він є службовою особою, він зобов'язаний відповідно до законодавства, антикорупційного законодавства він зобов'язаний повідомити НАЗК протягом десяти днів про збільшення свого доходу, якщо цей дохід перевищує 50 тисяч гривень.

Джон Форбс Неш був першою людиною, який застосував теорію ігор, що дозволило йому виграти дуже багато коштів в казино, і за це його заарештували. Ця теорія дозволяє прорахувати виграші в рулетку в інших речах простим математичним шляхом. Як ви думаєте, можливо, Ляшко застосував певну методику, яка дозволяє вигравати та вгадувати результати Ліги чемпіонів?

— Насправді не хочу ображати пана Ляшка, але його політичний шлях, політична кар'єра не створює враження про те, що він володіє такими навичками, як високі математичні технології та досить складні математичні дослідження. Мені здається, що або людині поталанило, або мова йде про щось інше.

Чи може бути якась певна методика для того, щоб виграти?

— Ні. Можливо, в певних іграх, скажімо, за часів "Спортлото", за часів СРСР були гравці, які обраховували ймовірність виграшу близько до якогось коефіцієнту, близько до якогось відсотку, але 100% підрахувати неможливо, бо це є азартна гра, це ймовірність в чистому вигляді, якщо, безперечно, мова йде про чесну гру.

Ляшко каже, що виграші були анонімними, і він не був зобов'язаний їх декларувати, однак як сумлінний громадянин вирішив не приховувати додатковий дохід. Чи це так?

— Це дивно мені слухати, людині, яка, в тому числі, голосувала разом з іншими за антикорупційне законодавство, тому що він отримав дохід у будь-якому вигляді, навіть якщо оператор цієї гри не повідомляє про виплату цього доходу державі, він зобов'язаний його був задекларувати, і це навіть не обговорюється, це чітка норма закону. Якщо б він виграш приховав, він би за це відповідав аж до кримінальної відповідальності.

Хто має займатись перевіркою походження цих грошей? НАЗК або НАБУ?

— Насправді, якщо ми говоримо про азартну гру як таку, то це є у світі одним з найвигідніших способів, найпоширеніших способів відмивання брудних коштів, тобто через казино, і є досить прості механізми, які дозволяють особі виправдати походження брудних грошей простим виграшем в казино, тому що походження таких грошей неможливо перевірити, адже людина виграла їх в азартну гру, і як НАЗК може це перевірити ці гроші?

Вона піде до оператора, і оператор підтвердить: так, дійсно, така особа отримувала в мене виграші, і вона його виграла випадково, і тому говорити про те, що хтось буде робити якісь перевірки, хтось буде робити якісь розслідування цього факту, цього не буде.

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Минулого року нардеп Павло Кишкар задекларував виграш у лотерею на суму один мільйон 200 тисяч гривень. Він пояснював, що має власну математичну систему, яка дозволяє так вигравати. Перевірити це ніяк не можна. Чи це означає, що стане більше таких щасливчиків у лавах ВР?

— Ми ж бачимо, що їх кількість збільшується. Сьогодні азартна гра в цілому в державі перебуває в напівлегальному становищі і лотерея на такому ж самому становищі перебуває, тобто держава практично не здійснює контроль за ними.

А ситуація в державі, коли азартна гра вийшла з-під контролю держави, і держава практично не контролює її, створює передумови для сумнівів у таких виграшах, які отримують, в тому числі, і нардепи.

Напомним, ранее политический эксперт Валентин Гладких заявил, что против Ляшко антикоррупционные органы беспомощны, поскольку если открывать дела против всех депутатов с элитной недвижимостью, то Украина останется без ВР.