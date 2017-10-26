Юрист: Коломойский и Боголюбов - вне подозрений ГПУ по "ПриватБанку"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документацию о национализации и бывшем руководстве "ПриватБанка". ГПУ получила доступ к документам в рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению служебным положением и завладению должностными лицами "ПриватБанка чужим имуществом, а именно — государственными средствами Национального банка Украины, выделенными на рефинансирование "ПриватБанка".

В частности, следователям позволили изъять в Фонде гарантирования вкладов физических лиц решения о введении временной администрации в ПриватБанк, договор между Министерством финансов и Фондом гарантирования вкладов о продаже 100% акций "ПриватБанка".

Также суд разрешил изъять заключенные контракты с бывшими топ-менеджерами "ПриватБанка" — экс-главой наблюдательного совета банка Геннадием Боголюбовым и председателем правления Александром Дубилетом.

К чему приведет новый виток дела в отношении "ПриватБанка", в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Сам факт расследования Генпрокуратуры ставит под сомнение прозрачность процедуры национализации "ПриватБанка"?

— На самом деле, скажем так, получение разрешения Генпрокуратуре и, соответственно, ряда процессуальных документов, скорее всего, говорит именно о финализации процесса, потому что все, что мы с вами видели, и какая-то информация о проблемах в "ПриватБанке" была и заранее понятна, потому что департамент банковского надзора НБУ по ряду проверок, которые осуществлялись в обязательном порядке, в порядке именно контроля за использованием денежных средств порядка рефинансирования — оно все абсолютно было понятно, потому что, прежде всего, НБУ как никто имеет доступ ко всем транзакциям банка, и все микроархивы банка ежедневно, точно так же, как и использование рефинансирования. Поэтому сказать о том, что это каким-либо образом глобально на сегодняшний момент изменило ситуацию, я бы не сказал.

Скажем так, уголовное дело необходимо для подведения итогов, но нужно сделать и другие выводы, что в данном случае есть и ответная реакция, потому что тогда необходимо параллельно проверять и НБУ, каким образом НБУ проверял деятельность "ПриватБанка".

Под кого "копает" Генпрокуратура — под бывших владельцев ПриватБанка — Боголюбова и Коломойского, или под действующее руководство Национального банка Украины, которое занималось рефинансированием "Привата"?

— На самом деле сотрудники "ПриватБанка" независимо от уровня — от топ-менеджмента до низкого, скажем так, и будут отвечать, тогда как собственники как таковые, которые не принимали участия в данном случае в распределении, подписании документов, решении кредитных комитетов, как мы говорим об инкриминировании завладения чужим государственным имуществом и рядом ипотечных обязательств.

Поэтому ничего не поменялось с советского времени — ответит руководитель, то есть глава кредитного комитета, руководители служб, которые давали определенные выводы и которые даже близко не подозревали в данном случае, что их мнение, что какое-либо имущество может стоить 100 миллионов каким-либо чудом в 2017 году посчитает кто-либо по своей методике, что оно стоит, например, больше.

Чтобы определить цену, вы представьте, для того, чтобы проверить "ПриватБанк" с точки зрения соблюдения им прозрачности операций при таких глобальных масштабах кредитования, получения рефинансирования — это не менее двух-трех лет активной работы, как минимум, следственной группы человек 20, невзирая еще на количество экспертов, также и работников НБУ.

Поэтому делаю вывод следующий: для получения быстрого результата работа будет сделана, для получения объективного результата, честного результата нам не хватит и трех, и четырех лет. Поэтому, кому это надо, под кого копают, очень просто — кого в политическом моменте в кратковременном режиме необходимо придавить теми или другими обстоятельствами.

То есть Генпрокуратура является защитником государственных интересов, таким образом, делаем вывод, что под НБУ не копают, ибо это нелогично и неправильно даже с точки зрения политики.

Такие суммы рефинансирования и докапитализации, и вы хотите сказать, что НБУ не имел возможности следить, как распределялись эти средства?

— Вот о чем я говорил, конечно. НБУ однозначно перед рефинансированием, скажу так, что даже при небольшом уровне рефинансирования небольших коммерческих банков эта процедура достаточно кропотливая. Поэтому для финансирования таких сумм и анализа кредитного портфеля и обязательств "ПриватБанка", поверьте, там только один вывод под рефинансирование потребует 10-15 подписей специалистов. Поэтому здесь искать нечего.

В данном случае берутся специалисты, поднимаются выводы комитета по рефинансированию "ПриватБанка", и каждый отдельно допрашивается. Более того, на сегодняшний момент ряд международных организаций в связи с тем, как систематизирована работа анализа НБУ по разным параметрам и показателям достаточно оценить риски — это месяц, для того, чтобы точно понимать, необходимо было рефинансирование или нет.

Но не забываем, что кроме анализов статистики и показателей банка, так называемая проверка, живая проверка дел банка. Вот если разрешат когда-либо журналистам увидеть результаты данной проверки, мы четко будем понимать: да, НБУ абсолютно в данном случае давал добро на рефинансирование, что делает своим образом следующие выводы, что в данном случае никак сотрудники банка не могли и не могут влиять на политику НБУ. Таким образом, две стороны в данном случае становятся в диаметрально противоположных сторонах, но и никто и не виновен.

Таким образом, встанет вопрос о рядовых, сравнительно рядовых сотрудниках, об инкриминировании им и вручении подозрения о превышении служебных полномочий с целью принуждения кого-либо в данном случае в банковской сфере к сотрудничеству в той или другой сфере, потому что другой доказательной базы, наверняка, не будет и быть не может, так как собственники не влияют напрямую в данном на работу банковского учреждения.

В НБУ подсчитали, что объем инсайдерских кредитов, выданных при прежних владельцах ПриватБанка составляет около 100%. В то же время переговоры с ним о реструктуризации кредитов не принесли результатов. Расследование ГПУ поспособствует возвращению государству проблемного кредитного портфеля?

— Хочу развеять мифы. Дело в том, что ряд в кредитном портфеле инсайдерской части кредитов определяется абсолютно прозрачно и абсолютно свободно на любом этапе в данном случае проверки. Поэтому если большой объем, собственниками банка инсайдерской части не был выдан за один день.

Таким образом, кто-либо из сотрудников НБУ не соблюдал необходимые должностные инструкции по контролированию баланса и, соответственно, оборотных балансов и кредитного портфеля, соответственно, ПриватБанка. Поэтому говорить о том, что это стопроцентный инсайдерский кредит, в данном случае НБУ, заявляя такое, подтверждает, что соответствующего контроля за качеством кредитного портфеля такого крупного банка, который влияет на позицию и политику в Украине финансовую, не осуществлял.

Мы увидим, когда кому-либо из сотрудников или топ-менеджмента банка будут предъявлены те или другие подозрения, поверьте мне, в ответ будут подняты все проверки НБУ, которые хранятся и, я уверен, что всеми собственниками банка в данном случае все выводы НБУ и не закончится только уголовным делом в одни ворота.

В данном случае продолжение будет следовать, только уже в обратную сторону, потому что здесь, учитывая период рефинансирования и суммы рефинансирования, которые были выделены НБУ, в данном случае мы еще не должны забывать, под залог чего НБУ рефинансировал такие крупные суммы, мы не должны забывать, как я сказал, о том, какое качество активов принималось уже НБУ как в обеспечение. Вот тут уже будет обратная сторона.

Если мы увидим, что НБУ в качестве обеспечения под рефинансирование, скажем, заявки "ПриватБанка" низкое качество активов, здесь уже стоит вопрос в другом — о профессиональной части оценочной экспертной группы НБУ. И вот здесь собственники банка, точно так же, как топ-менеджмент, в данном случае вообще не могли влиять на данную позицию, потому что они не могли определять стоимость залоговых активов.

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Напомним, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что "ПриватБанк" сейчас не проводит агрессивную политику в плоскости кредитования, соответственно, не нуждается в дополнительных ресурсах.

К формированию сумасшедшей суммы плохих активов "Привата" привела политика НБУ, который не контролировал ситуацию в банке и использовал устаревшую методику оценивания, считает экс-член наблюдательного совета "ПриватБанка" Виктор Лисицкий.