Советник Розенко: несколько слов о статусе "участник боевых действий"

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Кабмин на неделе утвердил порядок и причины для лишения статуса участника боевых действий. Для этого чиновники внесли изменения в постановление от 2014 года.

Итак, остаться без статуса УБД могут те, в отношении кого существует обвинительный приговор суда за совершение умышленного тяжкого преступления. Также причиной может стать выявление факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО.

От спецстатуса и льгот можно отказаться и лично, написав соответствующее заявление.

Как решение правительства отразится на ветеранах, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал Василий Шевченко, советник вице-премьер министра Украины Павла Розенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим викликана необхідність ухвалення урядом порядку та причин позбавлення статусу учасника бойових дій?

— Наскільки я знаю, ця ініціатива — Міністерства соціальної політики, але я так розумію, що і Міністерство оборони підтримало цю позицію в зв’язку з деякою кількістю рішень суду, по яких звинувачують військовослужбовців в тяжких злочинах, але тяжких злочинах якраз в період виконання їх обов’язків. Тобто це — одна ситуація. Інша ситуація це те, що за власним бажанням хтось хоче скласти відповідні повноваження, тому що було декілька випадків, коли зверталися до комісії Служби у справі ветеранів, яка розглядає ці спірні питання, і там також була необхідність прийняти рішення якимось чином. Позбавлення не передбачене як таке було. І якимось чином потрібно було виключити людину з реєстру щодо надання відповідних пільг. І в цій постанові ви якраз побачите, я думаю, що все-таки кінцева мета була це якраз врегулювати ці питання щодо надання відповідних пільг через систему соціальних послуг.

І третя складова це також те, що стосується недостовірних даних, хоча ці комісії могли переглядати ці всі рішення самостійно, якщо вони недостовірні, то ясно, що можуть скасовуватись відповідні рішення. І відповідно оці всі вимоги все рівно зводились до того, що вони не можуть користуватись пільгам, тому що вони позбавлені або за власною ініціативою, або в зв’язку з недостовірними документами, або за відповідними рішеннями суду. А для правових підстав місцевим територіальним органам все-таки необхідно було відповідне рішення. Я думаю, що воно було прийнято.

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Чому люди самі пишуть або будуть писати заяви про те, що хочуть позбутися цього статусу? З чим це пов’язано?

— Були історії, коли людей звинувачували в неправомірному отриманні статусу, і вони звернулися, комісія прийняла відповідне рішення, але рішення про скасування їм відповідних пільг потребувало нормативного врегулювання. Як працюють управління соціального захисту? Вони працюють, надаючи відповідні пільги, які передбачені законом, і на які, наприклад, видано кошти якісь, тоді, коли особа не тільки має посвідчення саме фізично, а українська система соціального захисту побудована на зверненнях, тобто ця людина повинна звернутись в управління соціального захисту, на підставі цього звернення вона повинна написати заяву, її включать в систему автоматизованого обліку пільговиків, після цього тільки управління соціального захисту може, наприклад, закупити путівку учаснику бойових дій, куди він забажає. І я так розумію, що в зв’язку з тим, що проводиться все-таки верифікація і продовжується робота над цією системою вдосконалення обліку, то це було однією з причин. З іншої сторони, тут можливі іще деякі складові, яких ми можемо не знати.

Скільки українців уже отримали статус УБД?

— Зараз — 316 тисяч. Але я хотів би уточнити, що сама оця база обліку з 316 тисяч тих, хто отримав відповідні посвідчення, це дані дає Служба ветеранів та учасників АТО. Я не впевнений, що більше половини звернулися до цієї якраз системи обліку, тому що значна частина із них там на сьогоднішній день ще в лавах ЗСУ знаходиться, можливо не мають часу, бажання чи сил, тому що сам статус учасника бойових дій, він же має не тільки складову, що держава надає відповідні пільги відповідно до закону, а це і повага суспільства, нематеріальна форма, коли держава підтверджує вдячність тим, хто її захищає в тяжкий період, хто зі зброєю в руках бореться за незалежність України, і це, можливо, навіть більш важлива складова цього статусу.

Які пільги та преференції надає цей статус?

— Цей статус надає пільги, передбачені в законі, тобто для кожної категорії — інші, тому що у нас є категорія статусу учасник війни, який надається волонтерам і всім, хто допомагав ЗСУ, статус учасника бойових дій, який розділяється на тих, хто є військовослужбовцями і тими, хто, добровільно взявши зброю, виступили на захист України, це про добровольців. Потім статус інвалідів війни – тим, хто отримав інвалідність. Потім статус сімей загиблих, тобто ці всі статуси, вони мають різні преференції, там більше двох десятків пунктів по кожній позиції і надаються вони через управління соціального захисту, через Службу в справах ветеранів, через місцеві територіальні органи соціальної політики, і, відповідно, якщо це військовослужбовці, що належать до ЗСУ і інших військових формувань, то забезпечуються відповідними пільгами в нинішньому статусі нинішніми органами, де вони служать.

Як рішення Кабміну позначиться на ветеранах АТО? Чи планується в уряді проведення певної перевірки підстав надання статусу учасника бойових дій?

— Я про такі перевірки нічого не знаю. Я не думаю, що це можливо, я взагалі думаю, що це виключно, оця постанова приймалася для врегулювання технічних питань, і тут я думаю, що все-таки ветерани повинні бути спокійні, тому що, на мою думку, ніяких підстав ставити під сумнів роль кожного у даному питанні немає абсолютно, тому я думаю, що хвилюватись абсолютно нічого, мало того, все повинно тільки змінюватись в кращу сторону, тому що зараз, як ви знаєте, ведуться розмови про створення міністерства ветеранів, яке має підвищити статус ветеранів і значно змінити цю систему, яка, на мою думку, є такою, що не відповідає нинішнім умовам. Мало того, ведуться інші форми по співпраці з іншими ветеранськими організаціями, вони мають, до речі, публічну дискусію в багатьох випадках.

Наскільки раціональна ідея створення міністерства ветеранів?

— На практиці, міністерство ветеранів, якщо мова йде про його створення, то фактично це та ж нинішня Служба у справах ветеранів, тобто питання про додаткові штатні одиниці стоїть умовно. Потім, що стосується інших закладів, то ці заклади зараз функціонують в інших відомствах, які також знаходяться не в належному стані. Тобто я хотів би сказати, що взагалі соціальна політика в багатьох випадках якісно змінилась і почала розвиватись в США, коли з’явилась велика кількість ветеранів після Другої світової війни, хоча вони країна, яка взагалі є дуже ввічливою до ветеранів, це професійно найвище соціально захищена група населення в США, тому говорити про те, що це повинно бути по-іншому – я не думаю. Мало того, потім з’явиться простота надання відповідних послуг, і буде забезпечений контакт, тому що таким чином зараз учасники бойових дій повертаються в свої громади, а це відомство може їх об’єднати і підтримувати в такому стані, як базове патріотичне середовище, яке пройшло війну, яке може виховувати покоління, яке може готувати молодь, тих, хто може іти на захист батьківщини, тобто це — дуже важлива складова. Але з цього приводу ще йде дискусія, тому тут рішення ще не прийняте.

Напомним, президент Петр Порошенко еще летом выступил с инициативой создания в Украине Министерства по вопросам ветеранов. Во время рабочей поездки в Сумскую область он выразил благодарность ветеранам АТО и добавил, что в вопросе создания ведомства Украине следует изучить опыт США.

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Тем временем, все больше ветеранов АТО становятся жертвами суицида. На этот счет психолог Оксана Наконечная в эфире "ГС" отметила, что в Украине отсутствует серьезная государственная политика по работе с теми, кто переживает посттравматический синдром.