Украина вошла в отопсезон с показателями 20-летней давности - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Киеве, по данным КГГА, тепло дали в 80% жилых домов, которые обслуживают ЖЭКи, и 11% домов под управлением ОСМД. Также отопление дали во все больницы и детсады. Не все школы и совсем без тепла остаются здания государственных учреждений и организаций.

В "Укрэнерго" заявляют, что нынешние запасы угля на ТЭС являются самыми низкими за последние три года.

Причины проблем с задолженностью за газ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Украинское фото Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Поясніть ситуацію, яка виникла з бюджетними організаціями. Вони ризикують залишитися без опалення за державні борги та через різницю у вартості газу?

— Це сварка, яку, в принципі, зараз намагаються… Скажімо, це нюанси державної політики. Державні установи намагаються відсторонитися від ринку. Начебто побудували конкурентний ринок і суб'єкти мусять вирішувати свої питання на ринкових засадах. Це не правильно. Ніде немає повністю незалежного ринку, бо це питання — ринок енергоносіїв, власне, енергозабезпечення країни, це питання не тільки ринкове та не тільки комерційне. Це є питання і соціальне, і, мабуть, що в першу чергу соціальне. Це є питання безпеки, тощо. Тому держава втручається в енергозабезпечення, особливо в енергозабезпечення соціально-незахищених верств населення та бюджетних установ на кшталт лікарень та дитячих садків. У нас же зараз намагаються. Вони стали заручником політики газопостачальних компаній, які намагаються вирішити питання погашення заборгованості, користуючись тим, що вже холодно, не дається тепло, і таким чином вибивають собі кошти. Це не правильно. Держава мусить такими питаннями опікуватися і просто не допускати.

Який вихід із ситуації?

— В Києві Віталій Кличко особисто мусить в це питання втрутитися та вирішити. Як це так? Дитячі садки, школи без опалення. Що це таке?

Стосовно ситуації з запасами вугілля на ТЕС, що вам відомо з цього приводу?

— З запасами вугілля там наступна ситуація. Дійсно, дуже низький рівень, 1,5 мільйона тонн — це неприпустимо за всіма мірками. В 90-ті роки вважалося більш-менш прийнятно, якщо з двох мільйонів тонн входили. А в 90-ті, знаєте, це ж роки дуже важкі були. Накопичували десь до двох мільйонів тонн вугілля на складах ТЕС. Вважалося, що це більш-менш прийнятно. Тоді ж працювала вугільна галузь своя, і в принципі, не було проблем. Але все одно страховий запас у вигляді двох мільйонів тонн був. Уже покращення було в нульові роки, коли була набагато краща економічна обстановка, три-чотири тонн накопичували на зиму. І це також вважалося нормальним. А зараз ми входимо з 1,5 мільони тонн. Це дуже мало. За всіма мірками. Виступав міністр. Це дивно, що про це мало говорили. Україна в принципі не готова. Не можна сказати, що є готовність. Але виступав міністр, сказав, що є ситуація під контролем, складені відповідні графіки, скоріше, буде надходити вугілля в необхідних кількостях, коли треба, і буде графік постачання, буде ним опікуватися і слідкувати, щоб він виконувався. Але з точки зору запасу, це цифри дуже малі. Особливо, з огляду на те, що обіцяють, що дуже холодна зима буде.

Стосовно низьких запасів антрациту, налагоджено його поставки з США. Окрім того, писали, що в Одесу прибув 7-й корабель, 75 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи з ПАР. Наскільки великі ці запаси?

— Так я ж кажу, запаси невеликі. Будемо сподіватися, що розраховують на ці поставки США тощо.

Якась альтернатива є?

— Компанія ДТЕК бере південноафриканське вугілля. "Центренерго" купує вугілля в США. Зараз ми стали заручниками надійності постачань. Так, там серйозні компанії. Але ж не дай Боже щось станеться? Це ж десь якась буде аварійна ситуація, ще щось. Я маю на увазі, з постачанням. Для цього ж запаси існують. Знову ж таки, якщо буде ритмічна поставка, без якихось аномальних ситуацій, то все буде нормально. Тобто у нас енергетика так побудована, що наша інфраструктура може забезпечити постачання кількості вугілля. Тобто низькі запаси — це не катастрофа. В принципі, можна і з ними проходити, якщо буде постачатися необхідна кількість вугілля. Але це неприємно. Мало що може статися. Буде перервано через якісь причини постачання, запасів цих вистачить не надовго.

Маємо розпорядження Кабміну щодо створення у листопаді Національної вугільної компанії. Що це за компанія? Чи вона буде займатися?

— Я ще не з'ясовував для себе, що це за компанія. Можливо, я так думаю, що це буде компанія, яка буде перейматися реформуванням вугільної галузі, управлінням державними пакетами акцій тих шахт, які ще залишилися в державній власності. Але там деталі, треба розбиратися, бо я ще не бачив цих статутних документів. Треба зануритися. З того, що опублікувалося у відкритих джерелах, там важко зрозуміти, що це за компанія. Вона, скоріше за все, в рамках реформування вугільної галузі, але в деталях треба читати документи. Я ще цього не робив.

К слову, теплокоммунэнерго не выгодно начинать своевременную подачу тепла, пока нет четких ценовых ориентиров. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. В то же время экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что "Нафтогаз" может перекрыть подачу газа "Киевэнерго" из-за долгов государства по субсидиям.