О перевооружении украинской армии и мифах

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Уже восемь украинских батальонов прошли подготовку по стандартам НАТО. Об этом в среду, 18 октября, сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак во время слушаний в Верховной Раде.

По его словам, в этой работе Украине помогают инструкторы и советники из стран НАТО.

Что являет собой подготовка боевых подразделений по стандартам НАТО и зачем это Вооруженным силам Украины, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции Голос столицы.

Что подразумевает под собой подготовка боевых подразделений по стандартам НАТО?

— Они учат нашего солдата воевать по своим полевым уставам. То есть это абсолютно другая тактика ведения боевых действий. Имеется в виду та, которую они приобрели в военных конфликтах, и та, которую они прописали в своих боевых уставах. Она кардинально отличается. Даже отличается принятие решений, формирование принятия решения командиром для выполнения боевой задачи, отличается кардинально. Они практически обучаются с нуля, по-новому ведению войны.

Сколько времени нужно подразделению на такую переподготовку?

— Обычно это 6-8 месяцев занимает. У нас была шестимесячная программа переподготовки батальона.

Отличается ли программа подготовки для офицеров и рядовых?

— Да. Абсолютно. Для рядового, для сержанта и для офицера — это абсолютно разные программы. Единственное — у них есть совместный этап, который начинается где-то с 3-го месяца обучения, когда они уже отрабатывают вопросы взаимодействия все вместе. И под конец батальон проходит тактические учения в полном составе, уже действуя по стандартам НАТО, так, как их обучили.

Какую долю от всех Вооруженных сил составляют эти восемь батальонов, которые прошли переподготовку?

— Восемь батальонов — это примерно три бригады уже готовых из числа вооруженных сил, это 4 тысячи человек.

Всего в ВСУ 250 тысяч человек?

— Из них именно боевой состав, те, которые непосредственно являются военнослужащими, их порядка 180 тысяч.

Когда все эти 180 тысяч смогут перейти на стандарты НАТО?

— Если считать такими темпами, наверное, лет через 10. Вы не забывайте, что они сейчас готовят нам костяк. Допустим, подготовят они нам порядка 10-15 тысяч военнослужащих. А потом из числа этих бригад будут делаться учебные подразделения, которые самостоятельно, сначала под надзором инструкторов НАТО, а впоследствии уже и самостоятельно будут обучать все остальные вооруженные силы. Плюс, вы не забывайте, что они заставят Генштаб написать новые полевые уставы для ведения боевых действий. Особенно первую часть уставов тактического звена, до батальона включительно. И дальше уже с внедрением руководящих документов, которые регламентируют новый порядок организации ведения боевых действий, это уже пойдет работать как система, как в школе обучение, для всех вооруженных сил. Сейчас готовится костяк.

Должны ли офицеры и высший командный состав проходить обучение в военных академиях НАТО?

— Да. На сегодняшний день у нас уже есть порядка полутора тысяч офицеров, которые прошли обучение в учебных подразделениях НАТО и в Европе, и даже в США. Это готовится. Единственное, что для офицерского состава это не так массово, как для рядового состава. НАТО, кстати, держит очень жестко на контроле списки вот этих офицеров, которые прошли обучение в их учебных подразделениях, в их учебных школах, для того, чтобы сохранить этот кадровый состав, и пытаются даже влиять на Генштаб, чтобы назначения осуществлялись именно непосредственно по тем должностям, на которые обучались эти люди.

Играет ли роль в переподготовке военных языковая составляющая?

— Да. Особенно для офицерского состава. Так у нас сейчас в вооруженных силах проходит практически массовое обучение английскому языку. И курсы не только школы British School, но и наши вузы подключены к этой программе, при университете Шевченко есть курсы для офицеров по изучению английского языка. И они уже сдают тесты по отдельным категориям, по программе TOEFL и другим видам тестирования по английскому языку. Кто сдает тесты, тот уезжает учиться сразу в школы и подразделения стран-членов НАТО.

Нужно ли переводить украинские вооружения полностью на стандарты НАТО?

— Я думаю, что в перспективе — да. И на сегодняшний день они учат материальную часть тех видов вооружения, которые в перспективе могут появиться у нас. Вот даже тот вопрос, который стоит о передаче летального оружия, то, поверьте, его изучают. И если нам его передадут, мы не будем смотреть на него, как на какую-то непонятную вещь, будут уже подразделения, которые будут в состоянии взять его в руки и действовать этим оружием. То есть идет комплексная подготовка к переходу на стандарт НАТО.

Есть ли понимание, сколько потребуется денег на полное переоружение ВСУ?

— К сожалению, нет. Это уже наша внутренняя задача. Это мы должны были предусмотреть программу перевооружения армии на стандарты НАТО и перевооружения армии в принципе еще, наверное, в начале 2015 года. К сожалению, наш начальник Генштаба вообще не занимается этим вопросом. И у нас даже нет программы реформирования. Если, допустим, я уже так понимаю, что в НАТО видят структуру, перспективу, они помогли нам написать стратегический оборонный бюллетень, который уже 1,5 года лежит в столе у начальника Генштаба, кстати, утвержденный, введенный в действие президентом страны, но Генштаб на сегодняшний день — это главная проблема реформирования в армии.

Помимо реформы армии, для приведения к стандартам НАТО необходимо провести ряд политических реформ, в том числе реформу СБУ. Почему власти не спешат с этой реформой?

— Армия — зеркало государства. Она не может существовать отдельно от института государства. Все, что происходит в стране, все отражается внутри армии. И опять мы упираемся в политическую волю нашего президента о реформировании страны. Если реформа в стране начнется, то поверьте, она параллельно начнется и в армии. Пока имеет то, что имеем, к сожалению великому.

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