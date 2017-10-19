Как тратится бюджет Нацгвардии. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак в среду, 18 октября, сообщил, что уже восемь украинских батальонов прошли военную переподготовку по стандартам НАТО.

Как стандарты НАТО внедряются в Нацгвардии, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель международного проекта "Центр подготовки "PATRIOT", советник командующего Нацгвардией Костантин Паршин.

В Нацгвардии есть переход на стандарты НАТО?

— Да, конечно. Могу сказать, что уже на протяжении двух лет Нацгвардия под руководством командующего переходит на эти стандарты. И надо сказать, что внедрение новой системы подготовки проходит достаточно быстро, эффективно и согласно тем требованиям, которые предъявляют нам наши западные коллеги.

Что именно входит в эту программу переподготовки: физподготовка, теория, обращение с оружием, медицинские протоколы?

— Все, что вы перечислили, это входит в состав индивидуальной подготовки. Для того, чтобы на индивидуальном уровне готовить бойцов, был создан целый институт инструкторов, которые дают именно такие базовые знания. И в учебном центре "Золочев" создана школа инструкторов, в которой готовят как раз специалистов по индивидуальной подготовке, которые потом переходят в части, в оперативные командования территориальные и там проходит первичная базовая подготовка и переподготовка солдат на индивидуальном уровне.

Сейчас в Нацгвардии и в учебном центре "Золочев" идет становление школы лидеров, сержантов так называемых совершенно по новым принципам. Это не командиры отделений, которые были в советской армии. Это реально лидеры. И в этом курсе подготовки воспитываются именно лидерские качества. Лидерские качества, которые дают возможность им в реальных условиях в подразделениях выполнять свои функции, которые специализируются именно на тех или иных задачах, которые есть в Нацгвардии. То, что мы называем стандарты НАТО — на самом деле это способ управления и определенные системы управления. И вот сержанты занимают в этом процессе огромную роль. Потому что офицеры в основном занимаются планированием, а вот с личным составом работают сержанты. По сути это те же самые офицеры, просто они в другом звании находятся. Это люди, которые постоянно работают с солдатом, обучают его, занимаются его воспитанием, дисциплиной. И это такой костяк армии, становой хребет. И вот создание этого института сержантов тоже имеет огромную важную роль. И на сегодня школа сержантов уже готовит первый выпуск новых сержантов. И это для перехода на стандарты НАТО огромный шаг.

Есть ли какие-то статистические данные, сколько подразделений Нацгвардии уже полностью перешли на стандарты НАТО?

— Хочу сказать, что целая бригада 3018, которая была создана по приказу министра МВД, находится в подчинении командующего Нацгвардией, под его личной опекой. И это бригада быстрого реагирования, задача которой — участвовать в боевых действиях на фронте, сформирована уже согласно тех стандартов НАТО. Там, в том числе даже и штабная структура сформирована по тем стандартам, которые есть в армиях США и НАТОвских стран.

Сколько человек служит в этой бригаде?

— Бригада рассчитана на 3 тысячи человек. Сейчас сформированы два батальона и дальше формирование продолжается, это постоянный процесс. Надо сказать, что все военнослужащие этой бригады контрактники. Один из батальонов уже принимал участие в АТО и выполнял боевые задачи. Второй находится в состоянии подготовки, формирования, и также ожидает приказа на выход.

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Переподготовка Нацгвардии — это отдельный процесс или идет некая координация с Вооруженными силами Украины?

— Нужно рассматривать Нацгвардию с точки зрения именно военной структуры, как часть армии, часть Вооруженных сил. Потому что Нацгвардия по закону является воинским формированием с правоохранительными функциями. В случае войны эта структура переходит в полное подчинение Минобороны и подчинение ВСУ. Поэтому структура управления, система подготовки должна быть абсолютно идентична для того, чтобы эти подразделения очень хорошо управлялись и взаимодействовали друг с другом. Поэтому этот процесс параллельный. И они взаимосвязаны напрямую. Основная задача Нацгвардии, мы должны понимать ее суть и функции, есть такая фаза во время ведения операций боевых — это принуждение к миру и поддержание мира. Вот принуждение к миру — это задача вооруженных сил, а поддержание мира — это задача Нацгвардии.

Хватает ли материальной базы для перехода на стандарты НАТО?

— Что касается зарплаты, в бригаде 3018 достаточно высокие зарплаты. Военнослужащие получают до 10 тысяч грн. Это без выполнения боевых задач. Потому достаточно высокая зарплата, как на наш взгляд. На самом деле и денежное довольствие, и питание очень сильно изменилось за это время. Нельзя сказать, что это самое лучшее, нельзя сказать, что это уже так, как в странах НАТО, но все-таки на самом деле большие деньги выделяются, работа идет над тем, чтобы изменить форму питания, это тоже очень важно. И само меню. На самом деле этот процесс идет. То, что касается экипировки, вы, наверное, всегда видите, что Нацгвардия выглядит всегда очень хорошо, у них хорошая техника, хорошая экипировка. Поэтому нужно сказать, что этому внимание уделяется руководством огромное. Изменения здесь идут. Может быть, не так быстро, но нужно понимать, что мы ограничены тем бюджетом, который есть у страны. Поэтому процесс идет, деньги, которые выделяются, осваиваются по назначению, большое значение уделяется бытовым условиям военнослужащих. Поэтому огромное количество сейчас денег выделяется на строительство служебного жилья для офицеров. Это тоже очень важный вопрос для того, чтобы кадровый состав пополнялся, потому что если отсутствует жилье, очень тяжело рекрутировать людей и привлекать их на воинскую службу.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что главная проблема на сегодняв связи с переходом к стандартам НАТО у Вооруженных сил Украины — это отсутствие кардинальных изменений в самой системе управления ВСУ. А в структуре управления Нацгвардией есть какие-то подвижки?

— В этом смысле, мне кажется, руководство Нацгвардии понимает, что именно с управления все начинается. И поэтому в прошлом году был утвержден план перехода на стандарты НАТО, в 2017 году была утверждена структура управления, как главного управления, так и территориальных подразделений и частей. И в 2018 году должен состоятся переход. Это процесс, который требует определенной подготовки офицеров, и высшего руководства. Потому что переход на другую систему управления подразумевает совершенно другие протоколы, стандартные процедуры. С этим должны офицеры все ознакомиться, какие у них будут новые обязанности. Поэтому этот процесс требует времени. Но во всяком случае в тех планах, которые утверждены и на уровне министра МВД, командующего Нацгвардией, насколько мне известно, и президент подписал и утвердил план этого перехода. И в 2018 году структурные изменения должны произойти.

Отметим, что по мнению военного эксперта Олега Жданова, перевооружение украинской армии тормозит Генштаб, который нуждается в полном реформировании.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук считает, что расширение полномочий Нацгвардии, даже временное, может ущемлять права граждан.